Четыре в одном: представлена компьютерная мышь с поддержкой ChatGPT (ФОТО)

Стартап CheerDots представил компьютерную мышку Cheerdots 2, которая способна взаимодействовать с чатом ChatGPT и совмещает в себе другие устройства. Соответствующий гаджет появился на Kickstarter.

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Устройство может работать не только как мышь, но и сенсорный тачпад, лазерная указка и диктофон. Cheerdots 2 имеет функцию записи аудио, которое с помощью ChatGPT можно преобразовать в текст и передать на компьютер. Также искусственный интеллект может пересказать содержимое.

Cheerdots 2. Фото: скриншот / Kickstarter Cheerdots 2. Фото: скриншот / Kickstarter Cheerdots 2. Фото: скриншот / Kickstarter

В качестве указки аппарат способен подсвечивать большую зону, затемняя фон, или показывать цветной кружочек.

Подсветка части экрана через Cheerdots 2. Фото: скриншот/Kickstarter

Для зарядки мыши есть разъем USB-C. Производитель обещает, что устройство может работать автономно в течение 20 дней.

Cheerdots 2 представлена в двух вариантах: Basic и Advanced. Первый не имеет функции записи и сейчас со скидкой стоит 44 доллара. Второй, который способный записывать аудио и расшифровывать его с помощью ChatGPT, имеет цену в 69 долларов.

Старт поставок намечен на март 2024 года.