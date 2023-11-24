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Четыре в одном: представлена компьютерная мышь с поддержкой ChatGPT (ФОТО)
Стартап CheerDots представил компьютерную мышку Cheerdots 2, которая способна взаимодействовать с чатом ChatGPT и совмещает в себе другие устройства. Соответствующий гаджет появился на Kickstarter.
Устройство может работать не только как мышь, но и сенсорный тачпад, лазерная указка и диктофон. Cheerdots 2 имеет функцию записи аудио, которое с помощью ChatGPT можно преобразовать в текст и передать на компьютер. Также искусственный интеллект может пересказать содержимое.
В качестве указки аппарат способен подсвечивать большую зону, затемняя фон, или показывать цветной кружочек.
Для зарядки мыши есть разъем USB-C. Производитель обещает, что устройство может работать автономно в течение 20 дней.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Cheerdots 2 представлена в двух вариантах: Basic и Advanced. Первый не имеет функции записи и сейчас со скидкой стоит 44 доллара. Второй, который способный записывать аудио и расшифровывать его с помощью ChatGPT, имеет цену в 69 долларов.
Старт поставок намечен на март 2024 года.