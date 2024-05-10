Скоротити витрати для експансії: як ІТ-рішення заощаджують кошти ритейлу

Український бізнес зазвичай використовує для роботи власну IT-інфраструктуру, обчислювальні потужності, системи зберігання даних та мережеві технології. Вже зараз деякі компанії пробують поєднувати цей функціонал в одній платформі, заощаджуючи ресурси для розвитку на своєму основному ринку. Подібний перехід нещодавно реалізував продовольчий ритейлер “Таврія-В”, використавши рішення від глобальної технологічної компанії Lenovo.

Великий український бізнес останні два десятиріччя зростає разом зі стрімким розвитком інформаційних технологій. Він застав появу мобільних платформ, хмарних сервісів і інших технологій, які поступово додавав у свою IT-інфраструктуру. Через це більшість компаній використовує традиційний підхід, при якому бізнес-платформа складається з окремих компонентів: спеціального обчислювального обладнання, серверів для зберігання даних та інфраструктури для поєднання всіх елементів в єдину мережу.

З часом таке традиційне рішення стає все більш громіздким та складним в утриманні. Оптимізувати витрати допомагає гіперконвергентна інфраструктура (HCI) – комплексні рішення, що поєднують на одній уніфікованій платформі всі компоненти, необхідні для роботи бізнесу. Такий підхід зменшує складність ІТ-інфраструктури, скорочує витрати на її обслуговування та адміністрування, спрощує навчання персоналу.

"Таврія-В": у пошуках уніфікованої ІТ-інфраструктури для кожного магазину

Історія ІТ-кластера ритейлера "Таврія-В" подібна до історій багатьох українських великих бізнесів. Компанія, що працює з 1992 року, протягом багатьох років розміщувала всі свої бізнес-додатки в традиційному ІТ-середовищі: від "софту" для управління ланцюгами постачання та електронної комерції до транзакційних систем.

"Таврія В" є одним з провідних ритейлерів України. В мережу входять супермаркети "Таврія В" і "Космос", магазини господарчих товарів "Блиск&Відро", дискаунтери "Пюре". Сумарно в них працевлаштовано понад 5 тисяч осіб. В портфоліо компанії також входять мережі швидкого харчування, ресторани, м'ясопереробні підприємства, кондитерські, пекарні, пивоварні та великий логістичний центр.

Такий підхід дозволив компанії забезпечити цілодобове обслуговування магазинів мережі, але в якийсь момент виявився занадто дорогим в експлуатації. Він почав потребувати значних затрат часу для обслуговування, така структура з часом стала все гірше підходити для швидкого запуску в нових торговельних точках.

"Ми відчували, що наше наявне ІТ-середовище не забезпечувало рентабельної та масштабованої основи для швидкого розвитку нашого бізнесу. Через це ми шукали досвідченого технологічного партнера, який би допоміг нам досягти запланованих інфраструктурних цілей", – зазначають в торговельній мережі.

Крім того, традиційна платформа не забезпечувала головної задачі мережі – швидко і дешево залучати нові ІТ-ресурси для нових магазинів, тим самим підтримуючи безперебійне зростання всього бізнесу.

В пошуках партнера для стратегічного розвитку "Таврія-В" оцінила ряд постачальників апаратного та програмного забезпечення, зупинившись на апаратному рішенні та підтримці від компанії Lenovo.

Lenovo — це глобальна технологічна компанія, яка посідає 217 місце в рейтингу Fortune Global 500, об'єднує 77 000 співробітників по всьому світу і щодня обслуговує мільйони клієнтів на 180 ринках.

Чому саме обладнання від Lenovo

За словами представників "Таврії-В", рішення від компанії Lenovo продемонстрували найбільшу продуктивність та зручність в використанні в порівнянні з іншими виробниками.

При переході з традиційної інфраструктури до HCI ритейлер переніс свої основні програми та ІТ-майданчик на платформу з такою конфігурацією:

Залізо : кластерне рішення Lenovo ThinkAgile HX3330 ; Софт : Nutanix AH , платформа віртуалізації. Застосунок підтримує віртуальні машини на Windows або Linux та контейнери для додатків і робочих задач в локальних та публічних хмарних сервісах;

Nutanix Flow , корпоративні програмні брандмауери для захисту даних в хмарах. Дозволяє сегментувати та захистити користувачів, програми та дані від кіберзагроз, не порушуючи інфраструктуру мережі;

Nutanix Prism, середовище для централізованого керування віртуальними середовищами. Застосунок використовує машинне навчання для швидкого видобутку великих обсягів системних даних, генеруючи корисну інформацію для оптимізації віртуальної інфраструктури. Сервіси для бізнесу: техпідтримка Lenovo Premier Support, а також Lenovo Keep your Drive - сервіс уникнення юридичних та грошових наслідків через порушення безпеки зберігання даних.

Серед сервісів - додаткові послуги з встановлення програм, їх обслуговування та контролю працездатного стану ІТ-інфраструктури.

Що в "коробці"

Кластерне рішення Lenovo ThinkAgile HX3330 для бізнесу має ряд особливостей:

Системи ThinkAgile серії HX оснащені процесорами Intel третього покоління. Вони оптимізовані для виконання віртуалізованих робочих навантажень, включаючи програми для роботи з файлами та електронною поштою, друк, аналіз та роботу з базами даних;

Спрощене управління ІТ-інфраструктурою завдяки оновленням мікрокоду одним натисканням, функціям планування, аналітики та інтеграції;

Комплексний підхід до організації роботи. Швидкий монтаж обладнання завдяки уніфікованим компонентам серверів та мережевих пристроїв Lenovo, оптимізованих для робочих навантажень бізнесу.

Вузол ThinkAgile збирається в компактному корпусі. Він підходить для вирішення завдань замовників на географічно віддалених об'єктах. Завдяки щільному розміщенню електронних компонентів, рішення дозволяє розміщувати обчислювальні потужності прямо на місці створення даних (наприклад, роздрібна торгівля, виробництво, автозаправки, ресторани тощо).

Економія 40% на ІТ-інфраструктурі як результат

Мережа "Таврія-В" встановила новий HCI-кластер на своїх об'єктах менш ніж за два дні . Завдяки підтримці Lenovo та компанії-підрядника UNSERV LLC під час установки, ритейлер оптимізував продуктивність нового обладнання вже з першого дня використання.

Підсумком переходу мережі магазинів на гіперконвергентне рішення стало:

зниження вартості IT-інфраструктури на 40%; у 2 рази швидше відновлення роботи обладнання після незапланованих зупинок; збільшення частоти резервного копіювання даних на 70%.

"Перехід на HCI став реальним геймчейнджером для “Таврії-В”. Стабільні та надійні ІТ- рішення від Lenovo і Nutanix дозволять простіше і більш економічно ефективно масштабувати наше бізнес-ядро", – підсумовують в мережі ритейлу.

З іншого боку, представник UNSERV LLC додає, що даний проєкт допоміг компанії "Таврія-В" реалізувати весь потенціал технології віртуалізації та виконати головний запит ритейлера – продовжити швидке і безперебійне розширення на ринку, використовуючи заощаджені кошти для зовнішньої експансії.

Підрозділ інфраструктурних рішень Lenovo (Infrastructure Solutions Group) має унікальну можливість надавати клієнтам повний спектр інфраструктурних рішень від периферії до хмари в області обчислень, зберігання даних і штучного інтелекту. Lenovo прагне стати найбільшим у світі постачальником комплексних інфраструктурних рішень, прискорюючи нову еру ІТ та стимулюючи інтелектуальну трансформацію за допомогою оптимізованих та стійких інновацій, які допомагають бізнесу легше використовувати силу даних для вирішення найбільших викликів людства.

Нещодавно Група інфраструктурних рішень (ISG) Lenovo отримала сертифікат системи управління інформаційною безпекою (ISMS) за стандартом ISO 27001:2022 для лабораторії ізольованого обчислювального середовища (ICE) в Моррісвіллі, штат Північна Кароліна, де безпечно зберігаються, створюються та підписуються прошивки та програмне забезпечення екосистем ThinkSystem, ThinkEdge, ThinkAgile та CSP, що підкреслює зобов'язання компанії до надання безпечних рішень і продуктів для підприємств усіх масштабів. Результати аудиту свідчать про те, що компанія впровадила та дотримується найкращих у своєму класі практик безпеки.