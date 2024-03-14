Майстерня вовняних виробів, біозахист врожаю, чохли для телефонів – обрали переможців Think ON. Ukraine

13 березня відбувся фінал та визначення переможців навчально-грантової програми THINK ON. Ukraine від компанії Lenovo. Ними стали майстерня вовняних виробів GUSHKA з Івано-Франківщини, компанії Біобаланс та StatusCase. Підприємства розділили між собою грантовий фонд у розмірі 1 млн гривень

У 2024 році грантова програма THINK ON. Ukraine фокусувалась на підтримці мікропідприємництва та малого бізнесу. У фінальному пітчингу взяли участь представники десятьох бізнесів, які мали по 7 хвилин, аби презентувати власний бізнес-проєкт, обґрунтувати його реалістичність та доцільність залучення грантових коштів. Експертне журі за результатами пітчів обрало серед них три переможці, розподіливши призові місця та фінансування так:

1 місце, GUSHKA — 500 000 грн;

2 місце, Біобаланс — 300 000 грн;

3 місце, StatusCase — 200 000 грн.

Про переможців

Бренд GUSHKA вже близько 6 років відновлює традиції вівчарства та ткацтва, виготовляючи килими ручної роботи, ліжники, панно, подушки, пуфи та одяг на старовинних верстатах. Вони планують використати грантове фінансування, щоб створити центр переробки вовни, подолати технічні обмеження в об’ємах виробництва та наростити експорт. Друге місце цього року дісталось компанії Біобаланс, яка захищає сільськогосподарські культури від шкідників біологічними методами, використовуючи для розповсюдження біоречовини БПЛА. Отримані кошти команда спрямує на закупівлю дронів, які не потрапляють під дію РЕБ-систем та дозволять не припиняти роботу за будь-яких умов. Власник компанії StatusCase, яка посіла цього року 3 місце, завдяки 200 тисячам гривень планує впровадити нову, спеціально розроблену технологію виробництва чохлів, та подвоїти обсяг реалізації.

“Це був дуже потужний проєкт, один з найсильніших у своєму роді. Не лише в фінансовому сенсі, а й в плані якісного навчання, залучення менторів, нетворкінгу, — поділилась Наталя Ставнича, СЕО GUSHKA. — Тут 10 фіналістів, і з трьома з них ми вже встигли обговорити ідеї колаборацій”.

Склад журі THINK ON.Ukraine

До складу журі увійшли експерти з підприємництва та інвестування:

Тарас Джамалов, генеральний директор Lenovo в Україні та голова журі;

генеральний директор Lenovo в Україні та голова журі; Андрій Федорів , маркетолог, підприємець, інвестор, засновник маркетингової агенції Fedoriv Agency. GP та CEO Vesna Capital Investment Fund;

, маркетолог, підприємець, інвестор, засновник маркетингової агенції Fedoriv Agency. GP та CEO Vesna Capital Investment Fund; Лідія Пащук , керівниця Школи малого і середнього підприємництва, фахівчиня з реорганізації бізнесів і бізнес-консультантка з виведення продуктів на ринок;

, керівниця Школи малого і середнього підприємництва, фахівчиня з реорганізації бізнесів і бізнес-консультантка з виведення продуктів на ринок; Максим Заіка , операційний директор компанії Marie Fresh Cosmetics, переможець першої грантової програми THINK ON. Ukraine;

, операційний директор компанії Marie Fresh Cosmetics, переможець першої грантової програми THINK ON. Ukraine; Ярослав Ярославський, мультипідприємець та інвестор, радник з розвитку бізнесу та співзасновник у PLATMA, ментор у Huge Thing/Google fot Startups, член ради Sikorsy Challange, засновник БФ «Свічадо».

Команда журі оцінювала живі виступи десятьох фіналістів, перш за все орієнтуючись на стійкість та перспективність бізнес-проєкту й підприємства загалом, інноваційність, ґрунтовність аргументів щодо залучення коштів, вміння презентувати та вести дискусію.

“Цього року ми ставили за мету підтримати ресурсами та експертизою саме малі та мікропідприємства — говорить Тарас Джамалов, генеральний директор компанії Lenovo в Україні. — Зі зміною бізнес-середовища ми допрацювали формат програми та передбачили ще більше можливостей для навчання та професійного нетворкінгу. Тому я впевнений, що завдяки отриманим знанням та менторству фіналісти зможуть масштабувати власні підприємства і перейти з категорії малих до середніх та великих, як цього неодноразово бажали їм члени журі”.

Про програму

На участь у навчально-грантовій програмі THINK ON. Ukraine у 2023-24 році подали заявки 146 підприємств. Компанія Lenovo передбачила ще більше можливостей: нетворкінг, менторські сесії та професійна підготовка до пітчингу, подарунки від партнерів програми Forbes Ukraine, Lean Institute Ukraine, Indi Vision, а також поглиблений навчальний курс з розвитку та масштабування власної справи. Курс був доступний для всіх охочих незалежно від участі у програмі, до нього доєдналися близько 1 500 підприємців з усієї України.

Навчально-грантову програму THINK ON. Ukraine започаткували наприкінці 2022 року з нагоди 30-річчя бренду ноутбуків ThinkPad, і вже другий рік поспіль вона підтримує розвиток інновацій у малому бізнесі. Торік журі мало обрати одного переможця і ним стала компанія із заготівлі та переробки ягід і грибів Bionerica. Переможець спрямував грант у розмірі 1 млн гривень на розширення виробничих потужностей.