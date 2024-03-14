Мастерская шерстяных изделий, биозащита урожая, чехлы для телефонов – выбрали победителей Think ON. Ukraine

13 марта прошел финал и определение победителей учебно-грантовой программы THINK ON. Ukraine от компании Lenovo. Ими стали мастерская шерстяных изделий GUSHKA из Ивано-Франковской области, компании Биобаланс и StatusCase. Предприятия разделили между собой грантовый фонд в размере 1 млн. гривен

В 2024 году грантовая программа THINK ON. Ukraine фокусировалась на поддержке микропредпринимательства и малого бизнеса. В финальном питчинге приняли участие представители десяти бизнесов, которые имели по 7 минут, чтобы презентовать собственный бизнес-проект, обосновать его реалистичность и целесообразность привлечения грантовых средств. Экспертное жюри по результатам питчей выбрало среди них троих победителей, распределив призовые места и финансирование так:

1 место, GUSHKA - 500 000 грн;

2 место, Биобаланс – 300 000 грн;

3 место, StatusCase - 200 000 грн.

О победителях

Бренд GUSHKA уже около 6 лет восстанавливает традиции овцеводства и ткачества, производя ковры ручной работы, покрывала, панно, подушки, пуфы и одежду на старинных станках. Они планируют использовать грантовое финансирование, чтобы создать центр переработки шерсти, преодолеть технические ограничения в объемах производства и нарастить экспорт. Второе место в этом году досталось компании Биобаланс, которая защищает сельскохозяйственные культуры от вредителей биологическими методами, используя для распространения биовеществ БПЛА. Полученные средства команда направит на закупку дронов, которые не подпадают под действие РЭБ-систем и позволят не прекращать работу при любых условиях. Владелец компании StatusCase, занявшей в этом году 3 место, благодаря 200 тысячам гривен планирует внедрить новую, специально разработанную технологию производства чехлов, и удвоить объем реализации.

“Это был очень мощный проект, один из самых сильных в своем роде. Не только в финансовом смысле, но и в плане качественного обучения, привлечения менторов, нетворкинг, - поделилась Наталья Ставнича, СЕО GUSHKA. — Здесь 10 финалистов, и с тремя из них мы уже успели обсудить идеи коллабораций».

Состав жюри THINK ON.Ukraine

В состав жюри вошли эксперты по предпринимательству и инвестированию:

Тарас Джамалов, генеральный директор Lenovo в Украине и глава жюри;

генеральный директор Lenovo в Украине и глава жюри; Андрей Федоров , маркетолог, предприниматель, инвестор, основатель маркетингового агентства Fedoriv Agency. GP и CEO Vesna Capital Investment Fund;

, маркетолог, предприниматель, инвестор, основатель маркетингового агентства Fedoriv Agency. GP и CEO Vesna Capital Investment Fund; Лидия Пащук , руководительница Школы малого и среднего предпринимательства, специалист по реорганизации бизнесов и бизнес-консультант по выводу продуктов на рынок;

, руководительница Школы малого и среднего предпринимательства, специалист по реорганизации бизнесов и бизнес-консультант по выводу продуктов на рынок; Максим Заика , операционный директор компании Marie Fresh Cosmetics, победитель первой грантовой программы THINK ON. Ukraine;

, операционный директор компании Marie Fresh Cosmetics, победитель первой грантовой программы THINK ON. Ukraine; Ярослав Ярославский, мультипредприниматель и инвестор, советник по развитию бизнеса и соучредитель в PLATMA, ментор в Huge Thing/Google fot Startups, член совета Sikorsy Challange, учредитель БФ «Свичадо».

Команда жюри оценивала живые выступления десяти финалистов, прежде всего ориентируясь на устойчивость и перспективность бизнес-проекта и предприятия в целом, инновационность, основательность аргументов по привлечению средств, умение презентовать и вести дискуссию.

“В этом году мы ставили цель поддержать ресурсами и экспертизой именно малые и микропредприятия – говорит Тарас Джамалов, генеральный директор компании Lenovo в Украине. - С изменением бизнес-среды мы доработали формат программы и предусмотрели еще больше возможностей для обучения и профессионального нетворкинга. Поэтому я уверен, что благодаря полученным знаниям и менторству финалисты смогут масштабировать собственные предприятия и перейти из категории малых в средние и большие, как этого неоднократно желали им члены жюри”.

О программе

Участие в учебно-грантовой программе THINK ON. Ukraine в 2023-24 году подали заявки 146 предприятий. Lenovo предусмотрела еще больше возможностей: нетворкинг, менторские сессии и профессиональная подготовка к питчингу, подарки от партнеров программы Forbes Ukraine, Lean Institute Ukraine, Indi Vision, а также углубленный учебный курс по развитию и масштабированию собственного дела. Курс был доступен всем желающим независимо от участия в программе, к нему присоединились около 1 500 предпринимателей со всей Украины.

Учебно-грантовая программа THINK ON. Ukraine была начата в конце 2022 года по случаю 30-летия бренда ноутбуков ThinkPad, и уже второй год подряд она поддерживает развитие инноваций в малом бизнесе. В прошлом году жюри должно было выбрать одного победителя и им стала компания по заготовке и переработке ягод и грибов Bionerica. Победитель направил грант в размере 1 млн. гривен на расширение производственных мощностей.