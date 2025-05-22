Lenovo повідомила про падіння прибутку на 64%

Китайський гігант Lenovo, найбільший у світі виробник персональних комп'ютерів, за підсумками четвертого кварталу 2024/2025 фінансового року повідомив про значне падіння чистого прибутку – на 64%.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на агентство Reuters.

Компанія пояснила цей результат переважно негрошовими втратами, пов’язаними зі зниженням вартості варантів.

Чистий прибуток акціонерів Lenovo за квартал, що завершився 31 березня, склав 90 млн доларів США, суттєво поступаючись очікуванням аналітиків у 225,8 млн доларів, згідно з даними LSEG.

Водночас виручка компанії перевищила прогнози, сягнувши 16,98 млрд доларів проти очікуваних 15,6 млрд доларів. Це свідчить про стійкий попит на продукцію Lenovo, зокрема в сегментах інфраструктури та хмарних сервісів.

Компанія активно просуває ПК нового покоління з вбудованими AI-функціями. Перші такі пристрої були випущені в Китаї у травні 2024 року, а з вересня розпочався глобальний запуск. За словами гендиректора Lenovo Яна Юаньціна, вже до 2025 року ШІ-комп’ютери становитимуть 25% усіх поставок, а до 2027 року їхня частка може досягти 80%.

У свої продукти Lenovo інтегрує рішення китайського стартапу DeepSeek, який швидко здобув популярність завдяки доступній моделі штучного інтелекту, адаптованій під споживчі пристрої.

Серед напрямків бізнесу особливо виділяється група інфраструктурних рішень, яка включає серверне обладнання: дохід цього підрозділу виріс на 64% у річному вимірі. Також група рішень та послуг, що надає корпоративне хмарне програмне забезпечення, зафіксувала ріст виручки на 22% – до 2,2 млрд доларів.

Незважаючи на зростання ключових показників у стратегічних напрямках, акції Lenovo, які котируються в Гонконзі, втратили 2,08% у ціні після оприлюднення звіту, а з початку року їхнє зниження становить 1,69%.

Окрім Lenovo, прибутки втратив і італійський будинок моди Valentino. Падіння склало 22% або 280 мільйонів доларів.

А японський косметичний гігант Shiseido повідомив, що операційний прибуток за 12 місяців 2024 року склав 7,58 млрд єн (49,9 млн доларів США) порівняно з 28,13 млрд єн роком раніше. Тобто, річний прибуток компанії впав на 73%.