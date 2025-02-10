Річний прибуток японського конкурента Еstee Lauder та Lancome впав на 73%

Японський косметичний гігант Shiseido повідомив, що операційний прибуток за 12 місяців 2024 року склав 7,58 млрд ієн (49,9 млн доларів США) порівняно з 28,13 млрд ієн роком раніше. Тобто, річний прибуток компанії впав на 73%.

Про це пише агентство Reuters.

Зазначається, що Shiseido, як роздрібний продавець елітних товарів особистого користування, вважається барометром споживчої впевненості в Китаї — ринку, на який компанія та її колеги покладаються щодо зростання продажів.

Продажі косметики японського бренда в Китаї впали на 4,6% у річному обчисленні. Крым того, аналітики Shiseido прогнозують подальше зниження продажів у 2025 році.

За даними інформаційного агенства, економіка Китаю, що колись бурхливо розвивалася, була паралізована кризою нерухомості, зростаючим державним боргом і зростаючим безробіттям серед молоді. У зв’язку з цим, китайські споживачі стали надавати перевагу вітчизняним брендам. Акції китайського косметичного бренду Mao Geping на фондовому ринку Гонконгу у грудні минулого року зросли на 85%, і відтоді продовжують зростати.

У листопаді Shiseido запустила дворічний план дій щодо відновлення прибутковості та зосередження уваги на своїх основних продуктах.

Що відомо про компанію Shiseido?

Shiseido — японський виробник косметики, парфумерії та засобів по догляду за волоссям. Найстаріша у світі косметична компанія у 2022 році відзначила свій 150-річний ювілей: вона була заснована у 1872 році. Це найбільша косметична фірма в Японії та п'ята за величиною у світі. Продукція Shiseido також представлена на українському ринку.

Крім власного бренду, компанія випускає на ринок продукцію під дочірніми брендами, які користуються не меншою популярністю, серед них Aqua Label, Bénéfique, d'ici là, Elixir Superieur, Integrate, IPSA, Maquillage, Tsubaki, Uno.

Основними конкурентами Shiseido на ринку виробників косметики та парфумерії є такі бренди, як Еstee Lauder, Lancome, Guerlain та Clarins.

Нагадаємо, мережа магазинів парфумерії та косметики Brocard скоротилася майже на 30% внаслідок окупації Росією українських територій. Довелось закрити багато магазинів на тимчасово окупованих територіях.