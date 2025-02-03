В Україні викрили нелегальне виробництво косметики та парфумів відомих брендів (ФОТО, ВІДЕО)

На території Харківської, Київської та Полтавської областей виявили незаконне виробництво парфумерної та косметичної продукції всесвітньо відомих торгових марок.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Зазначається, що правоохоронці встановили факти порушень прав інтелектуальної власності, внаслідок чого міжнародним компаніям було заподіяно матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

За даними слідства, підроблену продукцію продавали через вебсайти та точки роздрібної торгівлі. Доставляли фальсифікат за допомогою сервісу поштових перевезень.

"Правоохоронці провели тестові закупівлі зразків такої продукції та дослідження, які підтвердили, що парфуми та косметика є підробками, мають низьку якість, маркування та упакування продукції не відповідають стандартам компаній", - зазначають у БЕБ.

Повідомляється, що під час 11 обшуків на території міст Полтава та Харків у складських приміщеннях, за місцями здійснення незаконної діяльності, а також за місцем проживання причетних осіб детективи вилучили понад 10 тис. одиниць готової продукції – парфумів, та близько 30 тонн товарно-матеріальних цінностей: інгредієнтів сумнівної якості, пластикових тар з хімічними елементами, флаконів тощо.

Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення (незаконне використання знаків для товарів та фірмового найменування).

Раніше у Київській області правоохоронці припинили діяльність нелегального підпільного цеху з виготовлення кави відомих світових брендів.