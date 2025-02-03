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В Украине разоблачили нелегальное производство косметики и духов известных брендов (ФОТО, ВИДЕО)

БЭБ разоблачило нелегальное производство духов
Фото: прессслужба БЭБ

На территории Харьковской, Киевской и Полтавской областей было обнаружено незаконное производство парфюмерной и косметической продукции всемирно известных торговых марок.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

Отмечается, что правоохранители установили факты нарушений прав интеллектуальной собственности, в результате чего международным компаниям был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах.

По данным следствия, поддельную продукцию продавали через веб-сайты и точки розничной торговли. Доставляли подлог с помощью сервиса почтовых перевозок.

"Правоохранители провели тестовые закупки образцов такой продукции и исследования, которые подтвердили, что духи и косметика являются подделками, имеют низкое качество, маркировку и упаковку продукции не отвечают стандартам компаний", — отмечают в БЭБ.

Сообщается, что в ходе 11 обысков на территории городов Полтава и Харьков в складских помещениях, по местам осуществления незаконной деятельности, а также по месту жительства причастных лиц детективы изъяли более 10 тыс. человек. единиц готовой продукции – духов и около 30 тонн товарно-материальных ценностей: ингредиентов сомнительного качества, пластиковых тар с химическими элементами, флаконов и т.д.

Фото 2 — В Украине разоблачили нелегальное производство косметики и духов известных брендов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 3 — В Украине разоблачили нелегальное производство косметики и духов известных брендов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 4 — В Украине разоблачили нелегальное производство косметики и духов известных брендов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 5 — В Украине разоблачили нелегальное производство косметики и духов известных брендов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 6 — В Украине разоблачили нелегальное производство косметики и духов известных брендов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 7 — В Украине разоблачили нелегальное производство косметики и духов известных брендов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 8 — В Украине разоблачили нелегальное производство косметики и духов известных брендов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 9 — В Украине разоблачили нелегальное производство косметики и духов известных брендов (ФОТО, ВИДЕО)

В настоящее время идет досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного правонарушения (незаконное использование знаков для товаров и фирменного наименования).

Ранее в Киевской области правоохранители прекратили деятельность нелегального подпольного цеха по производству кофе известных мировых брендов.

Автор:
Светлана Манько