В Украине разоблачили нелегальное производство косметики и духов известных брендов (ФОТО, ВИДЕО)

На территории Харьковской, Киевской и Полтавской областей было обнаружено незаконное производство парфюмерной и косметической продукции всемирно известных торговых марок.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

Отмечается, что правоохранители установили факты нарушений прав интеллектуальной собственности, в результате чего международным компаниям был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах.

По данным следствия, поддельную продукцию продавали через веб-сайты и точки розничной торговли. Доставляли подлог с помощью сервиса почтовых перевозок.

"Правоохранители провели тестовые закупки образцов такой продукции и исследования, которые подтвердили, что духи и косметика являются подделками, имеют низкое качество, маркировку и упаковку продукции не отвечают стандартам компаний", — отмечают в БЭБ.

Сообщается, что в ходе 11 обысков на территории городов Полтава и Харьков в складских помещениях, по местам осуществления незаконной деятельности, а также по месту жительства причастных лиц детективы изъяли более 10 тыс. человек. единиц готовой продукции – духов и около 30 тонн товарно-материальных ценностей: ингредиентов сомнительного качества, пластиковых тар с химическими элементами, флаконов и т.д.

В настоящее время идет досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного правонарушения (незаконное использование знаков для товаров и фирменного наименования).

Ранее в Киевской области правоохранители прекратили деятельность нелегального подпольного цеха по производству кофе известных мировых брендов.