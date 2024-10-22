Магазинів парфумерії Brocard поменшало майже на третину: керівник мережі пояснив зміни в географії

Мережа магазинів парфумерії та косметики Brocard скоротилася майже на 30% внаслідок окупації Росією українських територій, розповів в інтерв'ю Delo.ua співзасновник та керуючий бізнесом компанії Юрій Гаткін.

"Зміни в рамках мережі перш за все стосуються географії. Нам довелось закрити багато магазинів на тимчасово окупованих територіях. Кількість магазинів скоротилась майже на 30%. Але ми відкриваємо й нові - там, де наші споживачі, там, де є попит", - зазначив він.

Зокрема, зараз вже три магазини мережі працюють в Ужгороді, хоча раніше з економічних причин міста з населенням менше 300 тисяч людей взагалі не розглядалися Brocard для відкриття своїх точок. У нинішній же ситуації, за словами Гаткіна, чисельність населення "не завжди показова".

Натомість бізнесмен поскаржився на ріст витрати на утримання офлайн-бізнесу, зокрема на зарплати кваліфікованому персоналу - оскільки зараз умови на ринку в Україні, зокрема й зарплатні, диктує саме працівник, а не роботодавець.

Крім того, магазини мають підтримувати мінімум шість місяців стоку, аби полиці не виглядали пустими, купувати генератори та інші "антикризові" пристрої, які стали необхідними в реаліях сьогодення.

З огляду на ці фактори, як зазначив Гаткін, хоча й у компанії радіють позитивній динаміці продажів, але впевнених прогнозів щодо її подальшого утримання він дати не може.

Зазначимо, що згідно даних на сайті Brocard, мережа має 67 магазинів, з яких 23 у Києві та шість в Одесі. Крім того, по чотири точки вказано у Дніпрі та Львові, по три - у Харкові та Полтаві.

По два магазини є у Вінниці, Запоріжжі, Івано-Франківську, Рівному, Тернополі, Черкасах, Чернівцях. У згаданому Ужгороді також значиться дві точки. Ще по одному об'єкту присутні в Житомирі, Кривому Розі, Кропивницькому, Луцьку, Миколаєві, Сумах, Хмельницькому та Чернігові.