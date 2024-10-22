Магазинов парфюмерии Brocard стало меньше почти на треть: руководитель сети объяснил изменения в географии

Сеть магазинов парфюмерии и косметики Brocard сократилась почти на 30% вследствие оккупации Россией украинских территорий, рассказал в интервью Delo.ua соучредитель и управляющий бизнесом компании Юрий Гаткин.

"Изменения в рамках сети прежде всего касаются географии. Нам пришлось закрыть много магазинов на временно оккупированных территориях. Количество магазинов сократилось почти на 30%. Но мы открываем и новые — там, где наши потребители, там, где есть спрос", — отметил он.

В частности, сейчас уже три магазина сети работают в Ужгороде, хотя ранее по экономическим причинам города с населением менее 300 тысяч человек вообще не рассматривались Brocard для открытия новых точек. В нынешней же ситуации, по словам Гаткина, численность населения "не всегда показательна".

В то же время бизнесмен посетовал на рост расходов на содержание офлайн-бизнеса, в том числе на зарплаты квалифицированному персоналу — поскольку сейчас условия на рынке в Украине, в том числе и по зарплатам, диктует именно работник, а не работодатель.

Кроме того, он отметил, что магазины должны поддерживать минимум шесть месяцев стока, чтобы полки не выглядели пустыми, покупать генераторы и прочие "антикризисные" устройства, которые стали необходимы в настоящих реалиях.

Учитывая эти факторы, как отметил Гаткин, хотя и в компании радуются положительной динамике продаж, уверенных прогнозов по дальнейшему удержанию он дать не может.

Отметим, что согласно данным на сайте Brocard, у сети есть 67 магазинов, из которых 23 в Киеве и шесть в Одессе. Кроме того, по четыре точки указано в Днепре и Львове, по три – в Харькове и Полтаве.

По два магазина есть в Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Ровно, Тернополе, Черкассах, Черновцах. В упомянутом Ужгороде также числятся две точки. Еще по одному объекту присутствует в Житомире, Кривом Роге, Кропивницком, Луцке, Николаеве, Сумах, Хмельницком и Чернигове.