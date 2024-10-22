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Управляющий бизнесом сети BROCARD Юрий Гаткин: "Ответственный бизнес системно работает на экономику страны, а потому и на ее боеспособность"
В интервью Delo.ua соучредитель и управляющий бизнесом сети BROCARD Юрий Гаткин рассказал о перспективах оффлайн-торговли, конкуренции на рынке косметики и парфюмерии, проблеме "серого" импорта и важности уплаты налогов и развития "белого" бизнеса.
– Можно ли говорить о том, что парфюмерно-косметический рынок понемногу восстанавливается? Какие настроения потребителей вы замечаете, на какие прогнозы опираетесь?
- Показатели продаж имеют положительную динамику, но не думаю, что это связано с улучшением настроений потребителей. Рассчитывать на это в наше время было слишком оптимистично. Все большее значение приобретает маркетинг. Нам приходится все время придумывать, как заманить клиентов в магазины. Мы проводим множество специальных промо-активностей. Ведь, в отличие от онлайн-бизнесов, BROCARD – это, в первую очередь, традиционные магазины. И дальнейшее развитие офлайн-торговли – наша стратегическая цель. Интернет интернетом, но, учитывая специфику парфюмерии и косметики, я уверен, что потребитель должен иметь место, куда можно прийти, чтобы попутешествовать между полками, рассматривая продукты, подержать в руках флаконы, протестировать аромат на собственной коже, пообщаться с консультантом.
При этом расходы на содержание офлайн-бизнеса выросли — зарплата квалифицированному персоналу (имеем дело с рынком работника, а не работодателя, поэтому сотрудники «диктуют условия», в том числе зарплаты), подписной товар (мы должны поддерживать минимум 6 месяцев стока в магазине, чтобы полки не выглядели пустыми), генераторы и другие антикризисные устройства, которые оказались необходимыми сегодня. Поэтому мы, конечно, радуемся позитивной динамике продаж, но, к сожалению, уверенных прогнозов по ее дальнейшему удержанию я предоставить не могу. Если можете поделиться информацией, буду рад услышать.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Если говорить об изменениях не по рынку в целом, а в рамках сети, то они прежде всего касаются географии. Нам пришлось закрыть многие магазины на временно оккупированных территориях. Количество магазинов сократилось почти на 30 процентов. Но мы открываем и новые. Там где наши потребители. Там, где есть спрос. К примеру, сейчас у нас работают три магазина в Ужгороде. Ранее города с населением менее 300 тысяч мы не рассматривали по экономическим причинам. Но сейчас имеем ситуацию, когда численность населения не всегда показательна.
- рынок премиальной парфюмерии и косметики высококонкурентный. Какие основные конкурентные преимущества вы сейчас прокачиваете, что нового готовы предложить рынку?
– Это правда – конкуренция очень высока. У нас главное преимущество — успешное сочетание онлайн и офлайн. Можно бесконечно красиво описывать аромат розы, но чтобы его почувствовать, вы должны его попробовать в реальности, а не онлайн. Аналогично с декоративной косметикой и средствами по уходу. Оценить аромат, тени или крем по фото на экране, согласитесь, невозможно.
Не менее важна и коммуникация наших потребителей с послами красоты — нашими консультантами. Никакой чат-бот не заменит живого общения с профессионалом. К тому же сегодня, как никогда раньше, потребитель требует внимания, уделенного ему времени, искренней заинтересованности и человеческого тепла. Все это придает покупке прибавочную эмоциональную стоимость — по сравнению с кликом онлайн. Мы счастливы предоставить посетителям возможность лично попробовать новый аромат или оттенок помады, или просто поговорить «о жизни». Сегодня задача консультанта – не только продать товар, но и позволить нашим клиентам хоть ненадолго окунуться в мир красоты, забыть обо всем, что творится за стенами магазина, отдохнуть ментально. Можно сказать, что это своеобразная психотерапия, которая сейчас нужна всем. Поэтому наш акцент на сегодняшний день — персональная консультация нового уровня.
– Какие решения и новации позволяют компании удерживать свою долю и сохранять стабильность даже в кризисные времена?
- Главное – скорость реакции в любой кризисной ситуации. Мы не можем позволить себе роскошь содержать убыточный магазин, даже если он известен и престижен. Поэтому каждое бизнес-решение поначалу проходит проверку на эффективность, оценку его влияния на финансовый результат. Если значение отрицательное – сокращение.
Второе – это команда, это главный фокус компании. Мы понимаем, что можно восстановить многие бизнес-процессы, но команда создается годами, и мы очень гордимся нашей! Еще в начале войны мы поставили перед собой цель – сохранить команду. Мы сделали все, чтобы наши коллеги, выехавшие с оккупированных территорий, продолжали работать в компании, других регионах. Что касается сотрудников офиса, они имели возможность работать удаленно из любой страны. Так что компания не потеряла никого из менеджеров и работников бэк-офиса. Мы сохранили скелет коллектива и очень этим гордимся.
– Сейчас остро поднимается вопрос детенизации экономики, это видно по многим отраслям, особенно тем, где есть место контрафакта, «серому» импорту, контрабанде. Как вы относитесь к этим процессам? Как важно сегодня вести «белый» бизнес и совместно с государством искоренять теневые схемы?
Для нас это принципиальный вопрос: мы ведем полностью белый, прозрачный бизнес уже более 25 лет. И столько же лет боремся с контрафактом и контрабандой. Поэтому мы готовы поддерживать какие-либо позитивные инициативы в этом направлении. Мы считаем, что бизнес должен работать только легально . Иначе — это не бизнес, а этакая «гонка тараканов», которая проходит только в темноте, ведь при свете тараканы сразу расползутся кто куда. Мы думаем о завтра, о том, что будет с компанией через 25 лет, поэтому и строим бизнес на устойчивых началах.
Особое внимание, на мой взгляд, следует уделить онлайн-торговле, где ситуация с подделками, контрафактом, контрабандой, можно сказать, патовая.
– Как мировые бренды относятся к подобным вещам? Насколько чувствительна тема нелицензионной продукции, не сертифицированных продавцов и т.п.?
– Очень отрицательно. Для них это в первую очередь имидж бренда. Владелец бренда вкладывает миллионы в его создание, развитие, маркетинг, а затем благодаря возможностям «серого» рынка все эти усилия и инвестиции превращаются в ничто. Поэтому мы постоянно проводим разъяснительную политику для потребителей, как не стать жертвой злоумышленников, как распознать нелегальный интернет-магазин и почему флакон элитного парфюма не может стоить как пара носков. Но, к сожалению, очень часто решающим фактором становится именно цена, и никакие другие доводы не имеют значения.
- Налоги – это важная сознательная поддержка государства, в котором работает и развивается бизнес. Но сегодня этого мало, нормой становятся программы КСО, предусматривающие поддержку ВСУ, ветеранов, пострадавших от войны детей, целых общин, даже животных. Какую работу в данном направлении проводит компания?
– Я бы начинал все-таки с налогов, которые платит «белый» бизнес. Представляете, сколько денег теряет бюджет только на рынке парфюмерии благодаря расцвету серых схем. А ответственный бизнес системно работает на экономику страны, а потому и ее боеспособность. Например, сумма налогов, уплаченных группой BROCARD в 2024 году, составит 800 млн. грн. В 2022-2023 годах поступления в государственный бюджет Украины составили 1 миллиард 263 миллиона гривен. Штат сотрудников, сохраненных нами во время полномасштабной войны, — 1 500 человек, и все они получают официальную и конкурентную заработную плату.
Что касается нашей непосредственной помощи ВСУ, то за 2,5 года полномасштабного вторжения она составила 215 млн. грн . У нас прямое и надеюсь эффективное сотрудничество с Главным Управлением разведки Украины. Мы регулярно перечисляем структурным подразделениям Министерства обороны Украины процент от обращения.
До конца 2024 года мы планируем передать на нужды ГУР еще 100 – 120 млн. грн. Дальше посмотрим. Главное, чтобы кончилась война.