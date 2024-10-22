Керуючий бізнесом мережі BROCARD Юрій Гаткін: "Відповідальний бізнес системно працює на економіку країни, а тому і на її боєздатність"

У інтерв'ю Delo.ua співзасновник та керуючий бізнесом мережі BROCARD Юрій Гаткін розповів про перспективи офлайн-торгівлі, конкуренцію на ринку косметики та парфумеріїї, проблему “сірого” імпорту, важливість сплати податків та розбудови “білого” бізнесу.

- Чи можна казати про те, що парфюмерно-косметичний ринок потроху відновлюється? Які настрої споживачів ви відмічаєте, на які прогнози спираєтесь?

- Показники продажів наразі мають позитивну динаміку, але не думаю, що це пов’язано з покращенням настроїв споживачів. Розраховувати на це в наш час було б занадто оптимістично. Все більшого значення набуває маркетинг. Нам доводиться весь час вигадувати, як «заманити» клієнтів у магазини. Ми проводимо багато спеціальних промо-активностей. Адже, на відміну від онлайн-бізнесів, BROCARD — це, в першу чергу, традиційні магазини. І подальший розвиток офлайн-торгівлі — наша стратегічна мета. Інтернет інтернетом, але, враховуючи специфіку парфумерії та косметики, я впевнений, що споживач має мати місце, куди можна прийти, щоб помандрувати між полицями, роздивляючись продукти, потримати в руках флакони, протестувати аромат на власній шкірі, поспілкуватися з консультантом.

Я вірю, що люди будуть приходити у традиційні магазини і через 10 років, щоб отримати задоволення від занурення у світ краси.

При цьому витрати на утримання офлайн-бізнесу зросли — зарплата кваліфікованому персоналу (маємо справу із ринком працівника, а не роботодавця, тож саме співробітники «диктують умови», у тому числі зарплатні), передплатний товар (ми маємо підтримувати мінімум 6 місяців стоку в магазині, щоб полиці не виглядали пустими), генератори та інші «антикризові» пристрої, які виявились необхідними сьогодні. Тому ми, звичайно, радіємо позитивній динаміці продажів, але, на жаль, впевнених прогнозів щодо її подальшого утримання я надати не можу. Якщо можете поділитися інформацією — буду радий почути.

Якщо казати про зміни не по ринку в цілому, а в рамках мережі, то вони, перш за все, стосуються географії. Нам довелось закрити багато магазинів на тимчасово окупованих територіях. Кількість магазинів скоротилась майже на 30 відсотків. Але ми відкриваємо і нові. Там, де наші споживачі. Там, де є попит. Наприклад, зараз у нас працюють три магазини в Ужгороді. Раніше міста із населенням менше 300 тисяч ми не розглядали з економічних причин. Але зараз маємо ситуацію, коли кількість населення не завжди показова.

- Ринок преміальної парфумерії та косметики висококонкурентний. Які основні конкурентні переваги ви зараз прокачуєте, що нового готові запропонувати ринку?

- Це правда — конкуренція дуже висока. Ми маємо головну перевагу — успішне поєднання онлайн та офлайн. Можна безкінечно красиво описувати аромат рози, але щоб його відчути, ви маєте його спробувати в реальності, а не онлайн. Аналогічно з декоративною косметикою та засобами догляду. Оцінити аромат, тіні чи крем по фото на екрані, погодьтесь, нереально.

Не менш важливою є і комунікація наших споживачів із амбасадорами краси — нашими консультантами. Ніякий чат-бот не замінить живого спілкування з професіоналом. До того ж сьогодні, як ніколи раніше, споживач потребує уваги, приділеного йому часу, щирої зацікавленості та людського тепла. Все це надає покупці додаткової емоційної вартості — у порівнянні з кліком онлайн. Ми щасливі надати відвідувачам можливість особисто спробувати новий аромат або відтінок помади, або ж просто поговорити «про життя». На сьогодні завдання консультанта – не тільки продати товар, а й дозволити нашим клієнтам хоч ненадовго поринути у світ краси, забути про все, що коїться за стінами магазину, відпочити ментально. Можна сказати, що це своєрідна психотерапія, яка зараз потрібна всім. Тому наш акцент на сьогодні — персональна консультація нового рівня.

- Які рішення та новації дозволяють компанії утримувати свою частку та зберігати стабільність навіть у кризові часи?

- Головне — швидкість реакції у будь-якій кризовій ситуації. Ми не можемо дозволити собі розкіш утримувати збитковий магазин, навіть якщо він відомий і престижний. Тому кожне бізнес-рішення спочатку проходить перевірку на ефективність, оцінку його впливу на фінансовий результат. Якщо значення від’ємне — скорочення.

Друге — це команда, це головний фокус компанії. Ми розуміємо, що можна відновити багато бізнес-процесів, але команда створюється роками, і ми дуже пишаємося нашою! Ще на початку війни ми поставили перед собою ціль — зберегти команду. Ми зробили все, щоб наші колеги, які виїхали з окупованих територій, продовжували працювати в компанії, в інших регіонах. Що стосується співробітників офісу, вони мали змогу працювати віддалено, з будь-якої країни. Тож компанія не втратила нікого з менеджерів та працівників бек-офісу. Ми зберегли кістяк колективу і дуже цим пишаємось.

- Зараз гостро піднімається питання детінізації економіки, це видно по багатьох галузях, особливо тих, де є місце контрафакту, «сірому» імпорту, контрабанді. Як ви ставитесь до цих процесів? Наскільки важливо сьогодні вести «білий» бізнес та спільно з державою викорінювати тіньові схеми?

Для нас це принципове питання: ми ведемо повністю «білий», прозорий бізнес вже більше 25 років. І стільки ж років боремось із контрафактом та контрабандою. Тому ми готові підтримувати будь-які позитивні ініціативи в цьому напрямку. Ми вважаємо, що бізнес має працювати тільки легально. Інакше — це не бізнес, а такі собі «перегони тарганів», які відбуваються тільки у темряві, адже при світлі таргани одразу розповзуться хто куди. Ми думаємо про завтра, про те, що буде з компанією за 25 років, тому і будуємо бізнес на стійких засадах.

Перемога над «сірим» бізнесом цілком можлива, тут немає жодних сумнівів, але зусиллями виключно відповідальних гравців ринку цього не зробиш, — потрібна допомога держави.

Особливу увагу, на мою думку, слід приділити онлайн-торгівлі, де ситуація з підробками, контрафактом, контрабандою, можна сказати, патова.

- Як світові бренди ставляться до подібних речей? Наскільки для них чутлива тема неліцензійної продукції, не сертифікованих продавців тощо?

- Дуже негативно. Для них це, в першу чергу, імідж бренду. Власник бренду вкладає мільйони у його створення, розвиток, маркетинг, а потім, завдяки можливостям «сірого» ринку, всі ці зусилля та інвестиції перетворюються в ніщо. Тому ми постійно проводимо роз’яснювальну політику для споживачів, як не стати жертвою зловмисників, як розпізнати нелегальний інтернет-магазин і чому флакон елітного парфуму не може коштувати як пара шкарпеток. Але, на жаль, дуже часто вирішальним фактором стає саме ціна, і ніякі інші аргументи не мають значення.

- Податки — це важлива свідома підтримка держави, у якій працює та розвивається бізнес. Але сьогодні цього мало, нормою стають програми КСВ, які передбачають підтримку ЗСУ, ветеранів, постраждалих від війни дітей, цілих громад, навіть тварин. Яку роботу у даному напрямку проводить компанія?

- Я би починав все ж таки з податків, які платить «білий» бізнес. Уявляєте, скільки грошей втрачає бюджет тільки на ринку парфумерії завдяки розквіту «сірих» схем. А відповідальний бізнес системно працює на економіку країни, а тому і на її боєздатність. Наприклад, сума податків, сплачених групою BROCARD у 2024 році, сягне 800 млн. грн. У 2022 – 2023 роках надходження до державного бюджету України склали 1 мільярд 263 мільйонів гривень. Штат співробітників, збережених нами під час повномасштабної війни, — 1 500 людей, і всі вони отримують офіційну і конкурентну заробітну платню.

Ми впевнені, що кожна гривня нашої допомоги потрапляє «за адресою» і використовується саме на те, що зараз потрібно нашим захисникам.

Що стосується нашої безпосередньої допомоги ЗСУ, то за 2,5 роки повномасштабного вторгнення вона склала 215 млн грн. У нас пряме і, сподіваюсь, ефективне співробітництво з Головним Управлінням розвідки України. Ми регулярно перераховуємо структурним підрозділам Міністерства оборони України відсоток від обігу.

До кінця 2024 року ми плануємо передати на потреби ГУР ще 100 – 120 млн грн. Далі подивимось. Головне — щоб скінчилась війна.