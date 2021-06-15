Почему жадность порождает бедность?

Наш бизнес родом из 90-х. Когда мы начинали возить парфюмерию и косметику из Европы, цивилизованного рынка в Украине не было. Был базар, выжить на котором можно было только "под крышей". Товар продавался за наличные, о налоговой инспекции никто не слышал. Конечно, по сравнению с теми временами рынок сделал огромный рывок вперед. Но если говорить конкретно о нашей сфере, он все еще остается серым, особенно в сегменте интернет-торговли. И на этом фоне сеть Brocard выглядит белой вороной.

Решение работать по-белому было принято сознательно — в тот момент мы собрались строить собственную розницу. Каждый наш магазин, начиная с самого первого, открытого в 1999 году, работал легально, по всем правилам, существовавшим на тот момент на рынке. Объяснялось такое решение просто: целью развития компании мы видели капитализацию, то есть выход на IPO либо продажу бизнеса. А для этого нужны инструменты, позволяющие оценить работу и определить ее справедливую и объективную стоимость. Работая нелегально, очень трудно объяснить инвестору, почему твой бизнес стоит именно столько. На самом деле работа по правилам имеет целый ряд преимуществ, которые до сих пор не все понимают.

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Во-первых, легальная работа дает возможность собственнику четко контролировать бизнес. Другими словами, если вы не хотите, чтобы вас обворовывали сотрудники, нужно работать по-белому. Если участвовать в схемах, утечка средств неизбежна.

Во-вторых, белая зарплата и возможность пользоваться всеми преимуществами легального трудоустройства являются привлекательным инструментом для привлечения сотрудников. Люди чувствуют себя защищенными и работают в компании по многу лет. Мы доказали это на собственном опыте.

В-третьих, работа по-белому сводит к минимуму вероятность "наездов", обысков и прочих "прелестей" нецивилизованного рынка.

Для того чтобы украинский рынок перешел на белую сторону, нужно не так уж много.

Первое. Изменения в налоговом законодательстве. Государству следует создать такую систему, чтобы было проще и выгоднее заплатить налоги, чем уйти от них. Когда таможенная пошлина перестанет превышать затраты на контрабандный ввоз товаров, контрабанда просто умрет.

Второе. Надо обеспечить неотвратимость наказания. Заплатил налоги — живешь спокойно, попался на неуплате налогов — заплатишь во много раз больше. В Германии неуплата налогов — это общественное преступление, то есть преступление против общества. Там не платить налоги стыдно. У нас же все хотят ездить по хорошим, как в Германии, дорогам, но при этом думают, как бы уйти от налогов.

Третье. В нашем бизнесе важную роль играют еще и требования поставщиков. Мировые производители не участвуют в схемах. Эти компании дорожат своей репутацией. Например, Chanel. Их стандарты работы можно назвать эталоном. Чтобы работать с такими партнерами, мы должны соответствовать всем их требованиям.

Естественно, работать по-белому на сером рынке непросто. Уплаченные налоги и сборы, белая зарплата сотрудников определяют твою себестоимость. Она влияет на стоимость товара. А конкурировать приходится с теми, кто ввез товар контрабандой, продал через ФЛП и не заплатил практически ничего. Потребителя, конечно, такие детали не интересуют, он хочет купить продукт подешевле. Но ключевой вопрос: а какой продукт он купит где-нибудь в ларьке или на просторах интернета? Где гарантия, что это оригинальный аромат Gucci, а не духи "на разлив", сделанные в Китае или Турции? Где гарантия, что пусть даже оригинальный люксовый крем не приехал в страну в раскаленном багажнике или не провалялся несколько лет на необорудованном складе?

Когда я вижу цифру почти 400 млн грн уплаченных налогов в годовом отчете компании, я не знаю, кем себя чувствовать: героем или дураком. Но тут же вспоминаю, что жадность порождает бедность. И чтобы оставаться лидером рынка, надо работать по правилам, определенным рынком. Точнее, не рынком, а законодательством. Потому что рынок, к сожалению, все еще живет по совершенно другим правилам.