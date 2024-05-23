Сеть EVA начала открывать салоны красоты (ФОТО)

Сеть EVA открыла первый собственный салон красоты Beauty Salon by Eva. Он расположился в ТРЦ Respublika Park в Киеве. Запуск следующего планируется в июле во львовском ТРЦ Victoria Gardens.

Об этом сообщила пресс-служба EVA.

Отмечается, что площадь салона составляет 26 м2 ( при общей площади магазина 643 м2 ) . Он разделен на зону ухода за волосами и косметологический кабинет. Парикмахерская зона рассчитана на одновременное обслуживание до 2 человек.

Клиентам доступны услуги женской, мужской и детской стрижки, покраски, укладки и ухода. Процедуры выполняются преимущественно с использованием средств официального партнера L`Oreal Professionnel. Укладка – с помощью техники элит-класса от SteamPod и Dyson.

Парикмахерские услуги в Beauty Salon by EVA доступны по предварительной записи. Получить базовые косметологические процедуры можно в качестве бонуса за выполнение определенных условий при совершении покупок.

Также на базе салона для клиентов магазина будут обучать эксперты брендов, косметологи и дерматологи.

Как рассказала директор бизнес-направления EVA BEAUTY Василина Петлицкая, и инвестиции в открытие Beauty Salon by EVA составляют около $44 000. Общие инвестиции в открытие торговой точки формата EVA BEAUTY – 15,5 млн грн.

Еще один EVA BEAUTY с салоном в компании планируют открыть во Львове в течение июля. Активность дальнейшего развития формата зависит от наличия соответствующих локации у топовых ТРЦ крупных городов.

Про EVA BEAUTY

EVA BEAUTY – магазин нового формата от крупнейшего украинского дрогери-ритейлера EVA, представленный 23 декабря 2023 года в киевском ТРЦ Respublika Park. В отличие от обычных магазинов сети здесь сделан акцент на декоративную и уходовую косметику профессионального и элитного сегментов.

В магазине можно записаться на плановый мейкап или организовать по заказу девичник с мастер-классом. Здесь проходят тестирование продукции разных косметических брендов. В зоне тестирования кожи специалист с помощью современного высокоточного оборудования бесплатно определит тип и потребности кожи лица и поможет подобрать подходящий комплексный уход. В парфюмерном отделе можно пройти специальный квиз – разработанный профессиональным парфюмером краткий тест, который поможет подобрать аромат по индивидуальным предпочтениям.

С помощью особых планшетов можно виртуально примерить некие средства декоративной косметики, чтоб подобрать подходящий тон. Также можно ознакомиться с простыми видеоинструкциями по использованию различных типов накладных ресниц.