Мережа EVA почала відкривати салони краси (ФОТО)

Мережа EVA відкрила перший власний салон краси Beauty Salon by Eva. Він розташувався в ТРЦ Respublika Park у Києві. Запуск наступного планують у липні у львівському ТРЦ Victoria Gardens.

Про це повідомила пресслужба EVA.

Зазначається, що площа салону складає 26 м2 (при загальній площі магазину 643 м2). Він розділений на зону догляду за волоссям та косметологічний кабінет. Перукарська зона розрахована на одночасне обслуговування до 2 осіб.

Клієнтам доступні послуги жіночої, чоловічої та дитячої стрижки, фарбування, укладання та догляду. Процедури виконуються переважно з використанням засобів офіційного партнера L`Oreal Professionnel. Укладання – за допомогою техніки еліт-класу від SteamPod та Dyson.

Перукарські послуги в Beauty Salon by EVA доступні за попереднім записом. Отримати базові косметологічні процедури можна в якості бонуса за виконання певних умов при здійсненні покупок.

Також на базі салону для клієнтів магазину проводитимуть навчання експерти брендів, косметологи та дерматологи.

Як розповіла директорка бізнес-напряму EVA BEAUTY Василина Петлицька, інвестиції у відкриття Beauty Salon by EVA складають близько $ 44 000. Загальні інвестиції у відкриття торгової точки формату EVA BEAUTY – 15,5 млн грн.

Ще один EVA BEAUTY з салоном в компанії планують відкрити у Львові протягом липня. Активність подальшого розвитку формату залежить від наявності відповідних локації у топових ТРЦ великих міст.

Про EVA BEAUTY

EVA BEAUTY – магазин нового формату від найбільшого українського дрогері-ритейлера EVA, представлений 23 грудня 2023 року в київському ТРЦ Respublika Park. На відміну від звичайних магазинів мережі, тут зроблений акцент на декоративну та доглядову косметику професійного та елітного сегментів.

В магазині можна записатися на плановий мейкап або організувати на замовлення дівич-вечір з майстер-класом. Тут відбуваються тестування продукції різних косметичних брендів. В зоні тестування шкіри спеціаліст за допомогою сучасного високоточного обладнання безкоштовно визначить тип і потреби шкіри обличчя та допоможе підібрати відповідний комплексний догляд. У парфумерному відділі можна пройти спеціальний квіз – розроблений професійним парфумером короткий тест, що допоможе підібрати аромат за індивідуальними вподобаннями.

За допомогою спеціальних планшетів можна віртуально приміряти деякі засоби декоративної косметики, щоб підібрати потрібний тон. Також можна ознайомитись із простими відеоінструкціями з використання різних типів накладних вій.

Нагадаємо, компанія Ukrainian transparent company, яка належить співвласникам мереж Varus і Eva Руслану Шостаку і Валерію Кіптику, доставлятиме продукти харчування військовослужбовцям у Запорізькій області.