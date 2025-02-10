Годовая прибыль японского конкурента Еstee Lauder и Lancome упала на 73%

Японский косметический гигант Shiseido сообщил, что операционная прибыль за 12 месяцев 2024 года составила 7,58 млрд иен (49,9 млн долларов США) по сравнению с 28,13 млрд иен годом ранее. То есть, годовая прибыль компании упала на 73%.

Об этом пишет агентство Reuters.

Отмечается, что Shiseido, как розничный продавец элитных товаров личного пользования, считается барометром потребительской уверенности в Китае — рынке, на который компания и ее коллеги полагаются на рост продаж.

Продажи косметики японского бренда в Китае упали на 4,6% в годовом исчислении. Кроме того, аналитики Shiseido прогнозируют дальнейшее снижение продаж в 2025 году.

По данным информационного агентства, бурно развивавшаяся экономика Китая была парализована кризисом недвижимости, растущим государственным долгом и растущей безработицей среди молодежи. В связи с этим, китайские потребители стали отдавать предпочтение отечественным брендам. Акции китайского косметического бренда Mao Geping на фондовом рынке Гонконга в декабре прошлого года выросли на 85% и с тех пор продолжают расти.

В ноябре Shiseido запустила двухлетний план действий по восстановлению доходности и сосредоточению внимания на своих основных продуктах.

Что известно о компании Shiseido?

Shiseido – японский производитель косметики, парфюмерии и средств по уходу за волосами. Старейшая в мире косметическая компания в 2022 году отметила свой 150-летний юбилей: она была основана в 1872 году. Это самая крупная косметическая фирма в Японии и пятая по величине в мире. Продукция Shiseido представлена ​​также на украинском рынке.

Помимо собственного бренда компания выпускает на рынок продукцию под дочерними брендами, которые пользуются не меньшей популярностью, среди них Aqua Label, Bénéfique, dici la, Elixir Superieur, Integrate, IPSA, Maquillage, Tsubaki, Uno.

Основными конкурентами Shiseido на рынке производителей косметики и парфюмерии являются такие бренды, как Estee Lauder, Lancome, Guerlain и Clarins.

Напомним, сеть магазинов парфюмерии и косметики Brocard сократилась почти на 30% в результате оккупации Россией украинских территорий . Пришлось закрыть многие магазины на временно оккупированных территориях.