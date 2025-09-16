Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,23

--0,05

EUR

48,50

+0,10

Готівковий курс:

USD

41,25

41,17

EUR

48,60

48,45

Новини
Дата публікації
Через атаку дронів горять склади логістичного центру під Києвом (ФОТО)

горять склади логістичного центру під Києвом
Фото: пресслужба Київської ОВА

Вночі 16 вересня внаслідок ворожої атаки дронами сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру та автомобільної стоянки торговельного центру у Київській області. 

Про це повідомляє Delo.ua  з посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

За його словами, ворог атакував мирні населені пункти області дронами. Наслідки ворожої атаки фіксуються у Фастівському районі.

Також уночі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території торговельного центру. Під час гасіння загоряння ворог атакував повторно. Пошкодження зазнали два автомобілі ДСНС. Особовий склад не постраждав.

Зранку, під час нової атаки, сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. Рятувальники вже працюють на місці.

Оперативні служби продовжують роботи з ліквідації та фіксації наслідків ворожої атаки.

Як повідомили в соціальних мережах, мова йде про логістичний центр "Епіцентру". Однак у компанії ще не коментували, чи дійсно їхній об'єкт потрапив під обстріл.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня Росія здійснила атаку на українську енергосистему. Дрони атакували Трипільську теплоелектростанцію на південь від Києва.

Світлана Манько