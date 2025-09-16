Запланована подія 2

Из-за атаки дронов горят склады логистического центра под Киевом (ФОТО)

горят склады логистического центра под Киевом
Фото: пресс-служба Киевской ОВА

Ночью 16 сентября в результате вражеской атаки дронами произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра и автомобильной стоянки торгового центра в Киевской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника .

По его словам, враг атаковал мирные населенные пункты области дронами. Последствия атаки противника фиксируются в Фастовском районе.

Также ночью спасатели ликвидировали пожар автомобилей на территории торгового центра. Во время тушения возгорания враг атаковал повторно. Повреждение получили два автомобиля ГСЧС. Личный состав не пострадал.

Утром во время новой атаки произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра. Спасатели уже трудятся на месте.

Оперативные службы продолжают работу по ликвидации и фиксации последствий вражеской атаки.

Как сообщили в социальных сетях, речь идет о логистическом центре "Эпицентра". Однако в компании еще не комментировали, действительно ли их объект попал под обстрел.

Напомним, в ночь на 8 сентября Россия совершила атаку на украинскую энергосистему. Дроны атаковали Трипольскую теплоэлектростанцию к югу от Киева.

Автор:
Светлана Манько