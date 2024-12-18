Скільки ФОПів закрились після підписання закону про підвищення податків

22,5 тисячі фізичних осіб-підприємців припинили свою діяльність з моменту підписання президентом закону про підвищення податків. У перші дні кількість закриттів сягала понад 1 000 щодня, а 28 листопада — у день підписання закону — зафіксовано 2 332 закритих бізнесів.

Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними аналітиків, загалом, у середньому, після початку дії закону про підвищення податків кількість закриттів сягала понад 1 000 щодня. До порівняння, зазвичай на день закривається близько 700 підприємців.

За даними аналітиків, загалом 254 288 ФОПів припинили свою діяльність від початку 2024 року.

"Найбільше закриттів відбулося в березні — 28 690, однак сплески активності спостерігалися також наприкінці звітних періодів. Це пояснюється бажанням підприємців уникнути зайвих податкових зобов’язань та спростити бухгалтерську звітність", - підкреслюють в "Опендатабот".

Там додають, що значну роль у сплеску закритті ФОПів восени відіграло ухвалення закону про підвищення податків.

"Деякі підприємці вважають нові податки несправедливими, водночас посадовці наголошують на низьких ставках порівняно з ЄС", - констатують аналітики.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному. 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану.

4 грудня Верховна Рада України внесла зміни до Податкового кодексу, згідно яких підвищені податки для фізичних осіб-підприємців будуть діяти не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.

Податки зростуть

Нагадаємо, закон про підвищення податків передбачає :