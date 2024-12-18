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Скільки ФОПів закрились після підписання закону про підвищення податків

закрити бізнес
Понад 2,3 тисячі ФОПів закрились у день підписання закону про підвищення податків

22,5 тисячі фізичних осіб-підприємців припинили свою діяльність з моменту підписання президентом закону про підвищення податків. У перші дні кількість закриттів сягала понад 1 000 щодня, а 28 листопада — у день підписання закону — зафіксовано 2 332 закритих бізнесів. 

Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними аналітиків, загалом, у середньому, після початку дії закону про підвищення податків кількість закриттів сягала понад 1 000 щодня. До порівняння, зазвичай на день закривається близько 700 підприємців.

Фото 2 — Скільки ФОПів закрились після підписання закону про підвищення податків

За даними аналітиків, загалом 254 288 ФОПів припинили свою діяльність від початку 2024 року.

"Найбільше закриттів відбулося в березні — 28 690, однак сплески активності спостерігалися також наприкінці звітних періодів. Це пояснюється бажанням підприємців уникнути зайвих податкових зобов’язань та спростити бухгалтерську звітність", - підкреслюють в "Опендатабот".

Там додають, що значну роль у сплеску закритті ФОПів восени відіграло ухвалення закону про підвищення податків.

"Деякі підприємці вважають нові податки несправедливими, водночас посадовці наголошують на низьких ставках порівняно з ЄС", - констатують аналітики.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному.  28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. 

4 грудня Верховна Рада України внесла зміни до Податкового кодексу, згідно яких підвищені податки для фізичних осіб-підприємців будуть діяти не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.

Податки зростуть

Нагадаємо, закон про підвищення податків передбачає : 

  • підвищення з дня набрання чинності законом ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (для військовослужбовців ЗСУ, СБУ, СЗР, ГУР МО, Нацгвардії, прикордонників, УДО та ДССЗЗІ ставку залишили на рівні 1,5% і зберегли звільнення від неї для тих, хто виконує бойові завдання); ⁠
  • встановлення військового збору для всіх ФОПів І, ІІ й ІV груп у розмірі 10% від 1 розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень щомісяця);
  • встановлення  військового збору в розмірі 1% від доходу для всіх ФОПів та юросіб ІІІ групи єдиного податку; 
  • повернення до щомісячної замість квартальної об’єднаної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ з 1 січня 2025 року;
  • збільшення ставки податку на прибуток для банків до 50% за 2024 рік; 
  • збільшення ставки податку на прибуток для фінансових установ (крім страховиків) з 2025 року;
  • встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток (якщо власник юрособа) та ПДФО (якщо власник фізособа) для кожної АЗС у розмірі від 30 до 60 тис. грн;
  • прив’язка авансових внесків з податку на прибуток для обмінників до євро; 
  • збільшення на 14% мінімального податкового зобов’язання для с/г земель та встановлення мінімальної суми такого зобов'язання за 1 га (1400 гривень для ріллі); 
  • втрата спрощеної системи для IV групи, якщо борг по мінімальному податковому зобов'язанню понад два квартали;
  • підвищення ставки рентної плати на видобуток щебню, піску та каоліну;
  • збільшення мінімальних роздрібних цін на вина і виноробну продукцію (коньяки та вермути) на 50%;
  • звільнення від оподаткування коштів, нарахованих за програмою "Національний кешбек";
  • звільнення від ПДФО іноземної допомоги, яку отримують громадяни в інших країнах по тимчасовому захисту (за 2022, 2023 та наступні роки до кінця воєнного стану).
Автор:
Світлана Манько