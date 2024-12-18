- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Скільки ФОПів закрились після підписання закону про підвищення податків
22,5 тисячі фізичних осіб-підприємців припинили свою діяльність з моменту підписання президентом закону про підвищення податків. У перші дні кількість закриттів сягала понад 1 000 щодня, а 28 листопада — у день підписання закону — зафіксовано 2 332 закритих бізнесів.
Про це повідомляє "Опендатабот".
За даними аналітиків, загалом, у середньому, після початку дії закону про підвищення податків кількість закриттів сягала понад 1 000 щодня. До порівняння, зазвичай на день закривається близько 700 підприємців.
За даними аналітиків, загалом 254 288 ФОПів припинили свою діяльність від початку 2024 року.
"Найбільше закриттів відбулося в березні — 28 690, однак сплески активності спостерігалися також наприкінці звітних періодів. Це пояснюється бажанням підприємців уникнути зайвих податкових зобов’язань та спростити бухгалтерську звітність", - підкреслюють в "Опендатабот".
Там додають, що значну роль у сплеску закритті ФОПів восени відіграло ухвалення закону про підвищення податків.
"Деякі підприємці вважають нові податки несправедливими, водночас посадовці наголошують на низьких ставках порівняно з ЄС", - констатують аналітики.
Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному. 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану.
4 грудня Верховна Рада України внесла зміни до Податкового кодексу, згідно яких підвищені податки для фізичних осіб-підприємців будуть діяти не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.
Податки зростуть
Нагадаємо, закон про підвищення податків передбачає :
- підвищення з дня набрання чинності законом ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (для військовослужбовців ЗСУ, СБУ, СЗР, ГУР МО, Нацгвардії, прикордонників, УДО та ДССЗЗІ ставку залишили на рівні 1,5% і зберегли звільнення від неї для тих, хто виконує бойові завдання);
- встановлення військового збору для всіх ФОПів І, ІІ й ІV груп у розмірі 10% від 1 розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень щомісяця);
- встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу для всіх ФОПів та юросіб ІІІ групи єдиного податку;
- повернення до щомісячної замість квартальної об’єднаної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ з 1 січня 2025 року;
- збільшення ставки податку на прибуток для банків до 50% за 2024 рік;
- збільшення ставки податку на прибуток для фінансових установ (крім страховиків) з 2025 року;
- встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток (якщо власник юрособа) та ПДФО (якщо власник фізособа) для кожної АЗС у розмірі від 30 до 60 тис. грн;
- прив’язка авансових внесків з податку на прибуток для обмінників до євро;
- збільшення на 14% мінімального податкового зобов’язання для с/г земель та встановлення мінімальної суми такого зобов'язання за 1 га (1400 гривень для ріллі);
- втрата спрощеної системи для IV групи, якщо борг по мінімальному податковому зобов'язанню понад два квартали;
- підвищення ставки рентної плати на видобуток щебню, піску та каоліну;
- збільшення мінімальних роздрібних цін на вина і виноробну продукцію (коньяки та вермути) на 50%;
- звільнення від оподаткування коштів, нарахованих за програмою "Національний кешбек";
- звільнення від ПДФО іноземної допомоги, яку отримують громадяни в інших країнах по тимчасовому захисту (за 2022, 2023 та наступні роки до кінця воєнного стану).