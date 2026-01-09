Чиновник Фонду держмайна України задекларував золото на 80 млн євро у Москві та родовища рідкоземельних металів: як це пояснили у відомстві

Заступник директора департаменту оренди та розпорядження державним майном – начальник управління з питань розпорядження державним майном Фонду державного майна України Андрій Мельник вказав у декларації за 2024 рік володіння близько 5 тонн золота вартістю майже 80 млн євро, які він зберігає у Москві. Крім того, посадовець задекларував 15 родовищ рідкоземельних металів, у тому числі на окупованій території Луганської області, та 29 незавершених об'єктів нерухомості на Одещині.

Як пише Delo.ua, у зв’язку з цим Фонд державного майна України надав офіційне роз’яснення для запобігання викривленню фактів.

ФДМУ запевняє у законності дій свого співробітника

Зазначається, що Мельник працює у структурі ФДМУ з 2021 року. При призначенні на посаду та протягом роботи він пройшов усі передбачені законодавством перевірки.

"За інформацією, наданою співробітником, активи, що відображені у щорічній декларації, були набуті ним у власність задовго до призначення на державну службу. Повна перевірка декларації була проведена у 2024 році. Співробітник є уродженцем міста Луганськ та має офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) з 2014 року", - наголошують в ФДМУ.

За поясненнями співробітника, які були надані НАЗК, активи, зазначені у декларації, зокрема ті, що територіально знаходяться в Москві, не є золотом.

Йдеться про цінні папери — векселі та товаророзпорядчі сертифікати, якими забезпечені відповідні векселі. Вказані цінні папери надають їх держателю право вимоги сплати боргу за зобов’язаннями компанії РФ.

"Вони були набуті у законний спосіб у 2012 році, станом на сьогодні не погашені. Щодо родовищ з рідкоземельними металами, вони були придбані у 2005-2010 роках та є фактично недоступними для власника у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації", - підкреслюють в ФДМУ.

Там пояснюють, що згідно з українським законодавством, суб’єкти декларування зобов’язані вказувати у звітності все майно, що перебуває у їхній власності, незалежно від можливості фактичного користування ним чи його місцеперебування.

"Таким чином, відображення цих активів у декларації є виконанням вимог закону щодо прозорості, а не підтвердженням наявності готівкових коштів чи цінностей у поточному розпорядженні", - наголошують в ФДМУ.

Декларація чиновника

Андрій Мельник, який обіймає посаду заступника директора департаменту оренди та розпорядження державним майном ФДМУ, зазначив у своїй електронній декларації незвичні активи. Він вказав, що зберігає золото у вигляді банківських злитків стандарту Євростандарт 999,9 та ГОСТ 28058-89. Загальна вага дорогоцінного металу становить 5,0 метричних тонн або 160 753,61 тройських унцій. Загальна вартість золота становить 79 804 999 євро. На сьогодні це приблизно 4 млрд гривень.

Згідно з декларацією, золото зберігається у ЗАТ “Кітон 21 століття” у Москві по вулиці Ясєнева, корпус 1, будівля 30.

Крім того, Мельник зазначив, що володіє цінними паперами цього ж підприємства на мільярди гривень.

Чиновник також задекларував наявність 15 родовищ рідкоземельних металів на окупованій території Луганської області, зокрема ДХК “Краснодонуголь”. Одне з родовищ він оцінив у 1,5 млрд євро.

Згідно з декларацією, 2024 року річна заробітна плата Андрія Мельника становила 1 млн гривень.

