Чиновник Фонда госимущества Украины задекларировал золото на 80 млн евро в Москве и месторождения редкоземельных металлов: как это объяснили в ведомстве

Заместитель директора департамента аренды и распоряжения государственным имуществом – начальник управления по распоряжению государственным имуществом Фонда государственного имущества Украины Андрей Мельник указал в декларации за 2024 год владение около 5 тонн золота стоимостью почти 80 млн евро, которые он хранит в Москве. Кроме того, чиновник задекларировал 15 месторождений редкоземельных металлов, в том числе на оккупированной территории Луганской области, и 29 незавершенных объектов недвижимости в Одесской области.

Как пишет Delo.ua, в связи с этим Фонд государственного имущества Украины предоставил официальное разъяснение для предотвращения искажения фактов.

ФГИ уверяет в законности действий своего сотрудника

Отмечается, что Мельник работает в структуре ФГИУ с 2021 года. При назначении на должность и во время работы он прошел все предусмотренные законодательством проверки.

"По информации, предоставленной сотрудником, активы, отраженные в ежегодной декларации, были приобретены им в собственность задолго до назначения на государственную службу. Полная проверка декларации была проведена в 2024 году. Сотрудник является уроженцем города Луганска и имеет официальный статус внутренне перемещенного лица (ВПО) с 2014 года".

По объяснениям сотрудника, которые были предоставлены НАПК, активы, указанные в декларации, в том числе территориально находящиеся в Москве, не являются золотом.

Речь идет о ценных бумагах — векселях и товарораспорядительных сертификатах, которыми обеспечены соответствующие векселя. Указанные ценные бумаги предоставляют их держателю право требования по уплате долга по обязательствам компании РФ.

"Они были приобретены законным способом в 2012 году, по состоянию на сегодняшний день не погашены. Относительно месторождений с редкоземельными металлами, они были приобретены в 2005-2010 годах и фактически недоступны для собственника в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации", - подчеркивают в ФГИУ.

Там объясняют, что согласно украинскому законодательству, субъекты декларирования обязаны указывать в отчетности все находящееся в их собственности имущество независимо от возможности фактического пользования им или его местонахождение.

"Таким образом, отражение этих активов в декларации является исполнением требований закона о прозрачности, а не подтверждением наличия наличных средств или ценностей в текущем распоряжении", - отмечают в ФГИУ.

Декларация чиновника

Андрей Мельник, занимающий должность заместителя директора департамента аренды и распоряжения государственным имуществом ФГИУ отметил в своей электронной декларации необычные активы. Он указал, что хранит золото в виде банковских слитков стандарта Евростандарт 999,9 и ГОСТ 28058-89. Общий вес драгоценного металла составляет 5,0 метрических тонн или 160 753,61 тройских унций. Общая стоимость золота составляет 79 804 999 евро. На сегодняшний день это примерно 4 млрд гривен.

Согласно декларации, золото хранится в ЗАО Китон 21 века в Москве по улице Ясенева, корпус 1, здание 30.

Кроме того, Мельник отметил, что владеет ценными бумагами этого же предприятия на миллиарды гривен.

Чиновник также задекларировал наличие 15 месторождений редкоземельных металлов на оккупированной территории Луганской области, в частности ГХК "Краснодонуголь". Одно из месторождений он оценил в 1,5 млрд евро.

Согласно декларации, в 2024 году годовая заработная плата Андрея Мельника составила 1 млн. гривен.

