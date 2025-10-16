Запланована подія 2

Наследство и иностранные доходы – лидеры среди деклараций украинцев

В 2025 году украинцы чаще всего декларируют иностранные доходы и полученное по наследству имущество. С начала года граждане подали декларации об иностранных доходах на сумму 36 млрд грн, а доходы от наследования или дарения имущества составили 15,9 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение и.о. главы ДПС Леси Карнаух.

Кроме того, крупные суммы задекларированы от продажи движимого и недвижимого имущества (7,5 млрд грн), инвестиционных доходов (6,1 млрд грн), других налогооблагаемых доходов (4,8 млрд грн) и доходов от сдачи имущества в аренду (3,7 млрд грн).

За первые девять месяцев 2025 года украинцы подали более 226 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах. Рекордная сумма налога на доходы физических лиц и военного сбора – более 2 млрд грн – определена к уплате жителем Киева.

"Ежегодное увеличение количества украинцев свидетельствует о росте культуры прозрачного декларирования. Потому что речь идет прежде всего не просто об очередной обязательной процедуре, а об ответственности и доверии", - добавила Карнаух.

Добавим, за 2024 год украинские граждане задекларировали 35,1 млрд. грн. иностранных доходов, это на 17,8 млрд. больше, чем за 2023 год. Сумма начисленного НДФЛ составила 3,8 млрд грн, военного сбора – 535,8 млн грн.

Автор:
Татьяна Гойденко