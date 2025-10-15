795 млн грн штрафов: налоговая подвела итоги проверок в сфере обращения алкоголя и табака

С начала года Государственная налоговая служба (ГНС) осуществила 24 тысяч фактических проверок обращения алкогольных и табачных изделий. За выявленные нарушения было начислено более 795 миллионов гривен штрафных санкций, а также аннулировано более 2,5 тысяч лицензий.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказала и. о. главы ГНС Леся Карнаух во время встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине.

Она подчеркнула, что борьба с нелегальным рынком алкоголя и табака остается среди приоритетных вопросов.

Карнаух подчеркнула, что ГНС продолжит проверки там, где были зафиксированы нарушения лицензионных условий, поскольку такие нарушения являются не мелкими ошибками, а действиями, которые наносят ущерб как бизнесу, так и гражданам.

Среди наиболее частых нарушений:

обращение продукции без марок акцизного налога или с их подделками,

производство и реализация товаров без соответствующих лицензий,

продажа неучтенной продукции или совершение сделок без выдачи фискальных чеков.

Руководитель ГНС также рассказала о новых сервисах от налоговой - Офисы налоговых консультантов. В начале сентября было открыто 20 таких Офисов, предоставляющих бесплатные и качественные услуги для каждого налогоплательщика.

Возможностью получить консультацию уже воспользовалось более 8 тысяч клиентов и они становятся еще более востребованными.

Напомним, налоговая служба уже провела более 2,5 тыс. контрольных закупок техники и электроники через маркетплейсы и зафиксировала 162 случая невыдачи фискальных чеков. По результатам выявленных нарушений было применено почти 390 млн грн штрафов.