Поступления от акцизного налога выросли на 33%: госбюджет получил более 129 млрд. грн.
По итогам девяти месяцев 2025 года (январь-сентябрь) в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 129,5 млрд грн от акцизного налога на подакцизные товары (произведенные и ввезенные).
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Государственной налоговой службы.
Бюджет дополнительно к плану получил 10,4 млрд. грн., или +8,8% к показателю доходов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это больше на 32,2 млрд. гривен, или на 33,1%.
Ключевые факторы роста
Главным фактором роста поступлений акцизного налога стало увеличение сборов по следующим категориям:
- Табачные изделия (произведенные в Украине и ввезенные).
- Ликеро-водочная продукция .
- Выработана электрическая энергия .
Результаты за сентябрь
В сентябре 2025 года в государственный бюджет поступило 12,9 млрд. грн. акцизного налога.
По данным ГНС, показатель доходов за сентябрь был исполнен на 100,4%. Дополнительные 0,1 млрд. грн. поступили в бюджет преимущественно за счет уплаты акциза с произведенных и ввезенных табачных изделий.
Напомним, в Украине сейчас создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "е-акциз". Ожидалось, что тестирование системы начнется в марте 2025 года, а официальный запуск намечен на 2026 год. Разработка поручена компании Eleks .
Добавим, в течение пяти месяцев 2025 г. в Украине стабильно растут выручки от реализации подакцизных товаров. Украинцы стали больше покупать алкоголь, сигареты и горючее.