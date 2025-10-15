Поступления от акцизного налога выросли на 33%: госбюджет получил более 129 млрд. грн.

По итогам девяти месяцев 2025 года (январь-сентябрь) в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 129,5 млрд грн от акцизного налога на подакцизные товары (произведенные и ввезенные).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Государственной налоговой службы.

Бюджет дополнительно к плану получил 10,4 млрд. грн., или +8,8% к показателю доходов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это больше на 32,2 млрд. гривен, или на 33,1%.

Ключевые факторы роста

Главным фактором роста поступлений акцизного налога стало увеличение сборов по следующим категориям:

Табачные изделия (произведенные в Украине и ввезенные).

(произведенные в Украине и ввезенные). Ликеро-водочная продукция .

. Выработана электрическая энергия .

Результаты за сентябрь

В сентябре 2025 года в государственный бюджет поступило 12,9 млрд. грн. акцизного налога.

По данным ГНС, показатель доходов за сентябрь был исполнен на 100,4%. Дополнительные 0,1 млрд. грн. поступили в бюджет преимущественно за счет уплаты акциза с произведенных и ввезенных табачных изделий.

Напомним, в Украине сейчас создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "е-акциз". Ожидалось, что тестирование системы начнется в марте 2025 года, а официальный запуск намечен на 2026 год. Разработка поручена компании Eleks .

Добавим, в течение пяти месяцев 2025 г. в Украине стабильно растут выручки от реализации подакцизных товаров. Украинцы стали больше покупать алкоголь, сигареты и горючее.