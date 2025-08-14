Выручка подакцизных товаров в июле: горючее показало наибольший прирост

В июле 2025 г. среди подакцизных отраслей наибольший прирост выручки зафиксирован в сегменте реализации горючего. По сравнению с июнем этого года выручка выросла на 3,2 миллиарда гривен, что составляет +9,7%. В годовом исчислении, то есть по сравнению с июлем 2024 года, рост составил 0,3 миллиарда гривен, или +0,7%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

По его словам, положительная динамика по сравнению с июнем 2025 также зафиксирована в сегменте реализации алкогольных напитков. Здесь выручка увеличилась на 0,90 миллиарда гривен, что составляет +5,92% к предыдущему месяцу. В годовом измерении рост еще более ощутим — на 2,07 миллиарда гривен, или +14,8%.

Табачные изделия также показали подъем. В июле 2025 года выручка в этом сегменте выросла на 0,68 миллиарда гривен, что составляет +5,07% к июню. По сравнению с июлем прошлого года рост составил 3,6 миллиарда гривен или +34,1%.

Впрочем, рост произошел не во всех регионах. Гетманцев добавляет, что по табачным изделиям снижение выручки по сравнению с июнем 2025 зафиксировано в Ивано-Франковской области - на 3,3%, Львовской области - на 2,6%, Хмельницкой области - на 2,5%, Тернопольской области - на 1,45% и Закарпатской области - на 0,3%.

Что касается ликероводочных изделий, наибольшее падение зафиксировано в Кировоградской области, где выручка уменьшилась на 22%.

Добавим, в течение пяти месяцев 2025 г. в Украине стабильно растут выручки от реализации подакцизных товаров. Украинцы стали больше покупать алкоголь, сигареты и горючее.