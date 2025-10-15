Надходження від акцизного податку зросли на 33%: держбюджет отримав понад 129 млрд грн

За підсумками дев'яти місяців 2025 року (січень–вересень) до загального фонду державного бюджету України надійшло 129,5 млрд грн від акцизного податку на підакцизні товари (вироблені та ввезені).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної податкової служби.

Бюджет додатково до плану отримав 10,4 млрд грн, або +8,8 % до показника доходів. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 32,2 млрд гривень, або на 33,1 %.

Ключові фактори зростання

Головним чинником зростання надходжень акцизного податку стало збільшення зборів за такими категоріями:

Тютюнові вироби (вироблені в Україні та ввезені).

(вироблені в Україні та ввезені). Лікеро-горілчана продукція .

. Вироблена електрична енергія.

Результати за вересень

У вересні 2025 року до державного бюджету надійшло 12,9 млрд грн акцизного податку.

За даними ДПС, показник доходів за вересень був виконаний на 100,4%. Додаткові 0,1 млрд грн надійшли до бюджету переважно за рахунок сплати акцизу з вироблених та ввезених тютюнових виробів.

Нагадаємо, в Україні зараз створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "е-Акциз". Очікувалося, що тестування системи розпочнеться в березні 2025 року, а офіційний запуск заплановано на 2026 рік. Розробку доручено компанії Eleks.

Додамо, протягом п’яти місяців 2025 року в Україні стабільно зростають виторги від реалізації підакцизних товарів. Українці стали більше купувати алкоголь, сигарети та пальне.