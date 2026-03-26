Київ вже готується до зими: Кличко пропонує збільшити бюджет "Київтеплоенерго" на 2,7 млрд грн

Кличко озвучив план підготовки столиці до опалювального сезону / Freepik

Київрада має ухвалити рішення про збільшення статутного капіталу КП “Київтеплоенерго” на 2,7 млрд грн та прийняття з державної до комунальної власності шести модульних когенераційних установок для мобільної генерації тепла і електроенергії. 

Як пише Delo.ua, про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Підготовка Києва до опалювального сезону

Київрада розгляне питання збільшення статутного капіталу КП "Київтеплоенерго" на 2,7 млрд грн. Раніше місто вже передбачило понад 10 млрд грн з міського бюджету на заходи з енергостійкості столиці. Крім того, депутати мають ухвалити рішення про передачу з державної у комунальну власність шести модульних когенераційних установок для мобільної генерації тепла та електроенергії. Про це на початку пленарного засідання повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами міського голови, Київ уже розпочав реалізацію першочергових заходів, передбачених планом енергостійкості, які необхідні для підготовки до наступного опалювального сезону. Когенераційні модулі мають передати столиці Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Кличко нагадав, що на попередньому позачерговому засіданні Київрада ухвалила план енергостійкості, який підтримали 92 депутати. Мер підкреслив, що реалізація цього плану – спільне завдання столичної влади, комунальних підприємств і енергетиків, зокрема щодо першочергових заходів для старту наступного опалювального сезону.

"Масштаби столиці передбачають численні роботи різних напрямів, а їх вартість є колосальною – загалом понад 60 млрд грн. Ми виділяємо ті кошти, які можемо, але місто потребує й підтримки держави – фінансування, обладнання та інших ресурсів. Не можна політизувати питання енергостійкості, зводячи його до розмов про «є план – немає плану". Потрібно говорити про конкретні проєкти та конкретну допомогу й працювати разом усім гілкам влади та службам. Від цього залежить, як Київ і його мешканці пройдуть наступну зиму", – зазначив Кличко.

Нагадаємо,20 березня уряд виділив 12,85 млрд грн на підготовку до наступної зими в рамках планів стійкості регіонів. Кошти спрямовані на 209 об’єктів критичної інфраструктури у прифронтових областях та Київській області.

Автор:
Ольга Опенько