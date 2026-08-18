У Путіна хочуть забрати російські активи одного з найбільших у світі виробників продуктів харчування

У Росії запропонували передати під "тимчасове управління" п'ять місцевих структур швейцарської Nestle, одного з найбільших виробників продуктів харчування у світі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ" із посиланням на джерела.

З відповідним проханням до очільника Кремля Володимира Путіна звернулася маловідома компанія "КС Логистика". Під тимчасове управління пропонують передати ТОВ "Нестле Россия", "Нестле Кубань", "Сириал Партнерс Рус", "ЦПБ Нестле" та "Атриум Инновейшенс Рус". Ініціатори пояснюють це тим, що Nestle не планує розширювати виробничі потужності в Росії та припинила експорт вироблених там товарів.

У російському офісі Nestle повідомили, що не отримували жодних запитів від державних органів щодо цього питання. Офіси та фабрики продовжують роботу в Росії, всі зобов'язання виконуються, а інвестиції у 2022-2025 роках були спрямовані на підтримку виробництва, наголосили в Nestle.

Загалом у Nestle у Росії шість виробничих майданчиків, розташованих у Калузької, Вологодській, Самарській та Володимирській областях, а також у Пермському та Краснодарському краї. На цих підприємствах випускають каву, кондитерські вироби, дитяче харчування та корми для тварин.

Вартість російського бізнесу Nestle з урахуванням нерозподіленого прибутку становить 160-170 млрд руб (приблизно 1,88–2,00 мільярда доларів США).

Раніше Росія вже використовувала механізм тимчасового управління щодо великих західних компаній. У 2023 році Путін передав російські активи Danone та пивоварної компанії Carlsberg російським власникам.

Зауважимо, Nestle продовжує інвестувати в Україну і влітку 2025 року у селі Смолигів Волинської області розпочала виробництво на новій харчовій фабриці, завершивши реалізацію інвестиційного проєкту, оголошеного у 2022 році. Першу виробничу лінію запущено після дворічної підготовки, на що компанія спрямувала 40 мільйонів швейцарських франків.