Ненадання документів регулятору: НБУ зобов'язав дві фінкомпанії усунути порушення

Національний банк України застосував заходи впливу до двох небанківських фінансових установ, зобов'язавши їх усунути виявлені під час нагляду порушення та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 17 серпня 2026 року.

До кого застосовано заходи та причини рішень

Вимоги щодо вжиття заходів для усунення порушень висунуто таким установам:

ТОВ "ФК "Фінако";

ТОВ "ФК "Атлана".

Підставою для реагування регулятора стало неподання зазначеними компаніями інформації, пояснень та копій документів у повному обсязі на запит НБУ. Такі дії кваліфіковано як порушення закону "Про фінансові послуги та фінансові компанії", а також Положення про авторизацію надавачів фінпослуг.

Обидві компанії зобов'язані виправити виявлені недоліки та привести свою діяльність у повну відповідність до норм законодавства до 8 вересня 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що НБУ виніс письмове застереження платіжній установі через порушення нормативів капіталу. Захід впливу було застосовано до небанківського надавача платіжних послуг ТОВ "Профітгд".