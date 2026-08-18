- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Непредоставление документов регулятору: НБУ обязал две финкомпании устранить нарушения
Национальный банк Украины применил меры влияния к двум небанковским финансовым учреждениям, обязав их устранить выявленные при надзоре нарушения и привести деятельность в соответствие с требованиями законодательства.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 17 августа 2026 года.
К кому применены меры и причины решений
Требования к принятию мер по устранению нарушений выдвинуты следующим учреждениям:
- ООО "ФК "Финако";
- ООО "ФК "Атлана".
Основанием для реагирования регулятора стало непредставление указанными компаниями информации, объяснений и копий документов в полном объеме по запросу НБУ. Такие действия квалифицированы как нарушение закона "О финансовых услугах и финансовых компаниях", а также Положение об авторизации предоставлятелей финуслуг.
Обе компании обязаны исправить выявленные недостатки и привести свою деятельность в полное соответствие нормам законодательства до 8 сентября 2026 года.
Напомним, ранее сообщалось о том, что НБУ вынес письменную оговорку платежному учреждению из-за нарушения нормативов капитала. Мера влияния была применена к небанковскому поставщику платежных услуг ООО "Профитгд".