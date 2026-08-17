НБУ обновил перечень ОВГЗ, которые банки могут включать в резервы

Национальный банк с 17 августа обновил перечень государственных облигаций, которые могут использовать для покрытия части обязательных резервов. В списке останется 20 выпусков ОВГЗ, а сам механизм должен стимулировать банки активнее покупать гособлигации и помогать государству финансировать бюджет без допэмиссии денег.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.

Из перечня исключили два выпуска ОВГЗ, которые уже были полностью погашены в июле и августе. НБУ добавил новый выпуск гособлигаций, который Минфин впервые разместил 4 августа.

НБУ добавил к списку новый выпуск ОВГЗ, который Министерство финансов впервые разместило 4 августа.

Таким образом, с 17 августа список бенчмарк-ОВГЗ будет содержать 20 выпусков ценных бумаг.

Банки могут засчитывать определенные Нацбанком ОВГЗ в покрытие до 60% объема обязательных резервов. Простыми словами, часть средств, которые банк обязан держать в качестве резерва, он может заменить определенными государственными облигациями.

Для государства такой механизм создает дополнительный спрос банков на ОВГЗ на аукционах Минфина. Это позволяет привлекать больше средств в госбюджет через внутренние заимствования без прямой эмиссии гривны.

Список бенчмарк-ОВГЗ Нацбанк определяет с учетом предложений Министерства финансов.

Напомним, в июле НБУ уже расширил перечень бенчмарк-ОВГЗ, добавив в него новый выпуск государственных облигаций, впервые размещенный Минфином 7 июля.