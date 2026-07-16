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НБУ расширил перечень ОВГЗ, которые банки могут зачислять в резервы

НБУ
НБУ расширил перечень ОВГЗ / НБУ

Национальный банк Украины с 16 июля расширяет перечень бенчмарк-ОВГЗ, которые банки могут включать в покрытие части обязательных резервов. В перечень добавили облигации внутреннего государственного займа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

Первое размещение этого выпуска Министерство финансов Украины провело 7 июля 2026 года.

В НБУ отмечают, что решение должно поддержать активность банков на аукционах Минфина по размещению ОВГЗ. Это важно для финансирования государственного бюджета на безэмиссионной основе.

Банки могут относить определенный перечень бенчмарк-ОВВДП в покрытие до 60% объема обязательных резервов. Такой список определяет Национальный банк с учетом предложений Министерства финансов.

С 16 июля 2026 года перечень будет содержать 21 выпуск ценных бумаг. В него, в частности, войдет новый выпуск.

Расширение перечня утверждено решением правления Национального банка от 15 июля 2026 г. № 212-рш. Оно вступает в силу 16 июля.

Напомним, в 2025 году НБУ обновляет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые банки могут использовать для покрытия части обязательных резервов.

Автор:
Татьяна Гойденко