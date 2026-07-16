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НБУ розширив перелік ОВДП, які банки можуть зараховувати в резерви

НБУ
НБУ розширив перелік ОВДП / НБУ

Національний банк України з 16 липня 2026 року розширює перелік бенчмарк-ОВДП, які банки можуть включати в покриття частини обов’язкових резервів. До переліку додали облігації внутрішньої державної позики.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Національного банку України.

Перше розміщення цього випуску Міністерство фінансів України здійснило 7 липня 2026 року.

У НБУ зазначають, що рішення має підтримати активність банків на аукціонах Мінфіну з розміщення ОВДП. Це важливо для фінансування державного бюджету на беземісійній основі.

Банки можуть зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Такий перелік визначає Національний банк з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів.

З 16 липня 2026 року перелік міститиме 21 випуск цінних паперів. До нього, зокрема, увійде новий випуск.

Розширення переліку затверджено рішенням правління Національного банку від 15 липня 2026 року № 212-рш. Воно набирає чинності 16 липня.

Нагадаємо, 2025 року НБУ оновлює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які банки можуть використовувати для покриття частини обов’язкових резервів. 

Автор:
Тетяна Гойденко