Правительство привлекло из-за гривневых ОВГЗ на 56 млрд грн больше, чем погасил

В январе-июле 2026 года правительство привлекло на внутреннем рынке 254,9 млрд грн от размещения ОВГЗ, тогда как на погашение гривневых облигаций направило 198,9 млрд грн. Таким образом, чистое привлечение в гривне составило около 56 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные депозитария Национального банка Украины.

В валюте правительство привлекло $452 млн и 696,7 млн евро. В то же время на погашение облигаций направил $650 млн и 557,8 млн евро.

Следовательно, по долларовым ОВГЗ объем погашений превысил новые заимствования на $198 млн. По облигациям в евро чистое привлечение составило 138,9 млн евро.

С начала полномасштабного вторжения до 31 июля 2026 года правительство привлекло на первичных аукционах:

1,737 трлн. грн;

$11,24 млрд;

3,94 млрд евро.

За этот же период на погашение ОВГЗ направили 1,194 трлн грн, $12,15 млрд и 3,48 млрд евро.

Максимальная доходность облигаций, размещенных в июле, составила 16,49% годовых в гривне и 3,2% в евро. Долларовые ОВГЗ в течение месяца не размещали.

По состоянию на 3 августа портфель ОВГЗ в собственности юридических лиц составил 1,176 трлн грн в эквиваленте. Физические лица обладали облигациями на 159,3 млрд грн, нерезиденты - на 18,6 млрд грн.

Портфель военных облигаций у населения за год вырос с 73,1 млрд грн до 109,1 млрд грн или примерно на 49%. Наибольшую часть составили долларовые бумаги - $998,2 млн.

В то же время портфель военных ОВГЗ в собственности бизнеса сократился со 108,1 млрд грн до 91 млрд грн в эквиваленте.

В июле Министерство финансов также погасило военные облигации на 368,92 млн. евро.

Напомним, по состоянию на 1 июня объем инвестиций граждан в ОВГЗ достиг исторического максимума в 148,5 млрд грн, продемонстрировав рост на 56,4% по сравнению с маем прошлого года. Юридические лица содержат еще 220,9 млрд. грн.