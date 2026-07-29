Дешевле недвижимости и безопаснее депозитов: почему рынок ОВГЗ продолжает расти

Украинцы постепенно отказываются от простого хранения наличных, предпочитая инвестировать в государственные облигации. Параллельно с количеством депозитов растет и криптовалютный и венчурный рынок. Тем не менее, все большие обороты роста имеет именно рынок государственных бумаг (ОВГЗ), в который украинцы инвестировали более 45 млрд грн за первую половину 2026 года. Delo.ua сравнило инвестиции в ОВГЗ, недвижимость, криптовалюты и банковские депозиты.

Украинцы все больше наращивают инвестиции в ОВГЗ. За первое полугодие 2026 года портфель государственных облигаций в собственности физических лиц вырос более чем на 45 млрд. грн., или на 40,5%. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года прирост составил около 18,7 млрд. грн., или 23,8%. Таким образом, темпы роста вложений населения в ОВГЗ в этом году почти вдвое превысили показатели в прошлом году.

Большинство инвестиций осуществляется в национальной валюте, а объем гривневых облигаций за шесть месяцев составляет около 70%, тогда как валютных – 30%.

Почему спрос на ОВГЗ растет

На каких факторах сегодня держится высокий спрос на ОВГЗ, в комментарии Delo.ua объяснила финансовая планерка iPlan.ua и тренер курса "Инвестиции для начинающих" Лариса Мошковская. По ее словам, популярность ОВГЗ базируется на восприятии инструмента как защиты от инфляции и нулевом налогообложении на доходность.

Обычные вклады в банках пока больше объемом. На май 2026 года украинцы хранили на депозитных и сберегательных счетах 1,68 трлн грн. В то же время, ставки по годовым гривневым депозитам в зависимости от банка составляют около 12-16% годовых: в частности, ПриватБанк предлагает 14%, monobank – 16%, ПУМБ – 13%, Кредобанк – 12%, А-Банк – 15,4%. В среднем доходность таких вкладов находится на уровне 13-15% годовых, тогда как годовые ОВГЗ приносят около 15-15,5%.

В то же время, ключевое преимущество государственных облигаций заключается в налогообложении. Доходы по депозитам облагаются налогом на доходы физических лиц и военным сбором, в результате чего банки удерживают 23% от начисленных процентов, а фактическая доходность вкладчика снижается примерно до 10-11,5% годовых. Зато доход физических лиц от ОВГЗ не облагается налогом, поэтому инвестор получает полную заявленную ставку. Если учесть прогноз НБУ, по которому инфляция в 2026 году ожидается на уровне около 9,4%, то реальная доходность депозитов составит всего 1-3% годовых, тогда как ОВГЗ могут обеспечить около 6-7% реальной прибыли.

В отличие от недвижимости, ОВГЗ не нуждаются в значительном стартовом капитале. Если для покупки квартиры нужны десятки тысяч долларов, то инвестировать в государственные облигации можно, имея всего 1000 грн. Дополнительным преимуществом является простота приобретения, ведь оформить покупку ОВГЗ можно за несколько кликов в приложении "Действие".

Где большая прибыль: ОВГЗ, криптовалюты или венчур

Если ваша цель – защитить капитал от инфляции, то ОВГЗ является наименее рискованным инструментом, говорят эксперты. Однако ожидать сверхдоходов от государственных бумаг не стоит. Для умножения капитала в Украине активно развивается рынок венчурных инвестиций.

О том, что в Украине постепенно формируется полноценная инвестиционная культура, говорит и соучредитель инвестиционного синдиката Toloka.vc Тарас Кириченко. Ранее в интервью Delo.ua он вместе с соучредителем синдиката Александром Колбом и principal синдиката Александр Шарко рассказал о развитии венчурного инвестирования в Украине.

По словам инвестора, украинцы все чаще открывают инвестиционные счета за рубежом, покупают международные акции и индексные фонды. В этой экосистеме ОВГЗ играют роль инструмента, который помогает государству привлекать средства и обеспечивает инвесторам относительную стабильность, в то время как венчурные инвестиции ориентированы на более высокую прибыльность, поддержку стартапов и развитие технологий. В то же время Тарас Кириченко отмечает, что вкладывать все средства в один финансовый инструмент – ошибочная стратегия. По его мнению, основой успешного инвестирования является диверсифицированный портфель, а венчурные инвестиции, естественно, становятся его частью по мере роста капитала инвестора.

Еще одним вариантом инвестиций являются криптовалюты, где каждый собственник формирует собственный портфель самостоятельно. Например, Биткоин продолжает удерживать внимание инвесторов, оставаясь в коридоре $60-65 тыс. еще с середины мая, несмотря на то, что в результате майского кризиса монета за месяц потеряла более четверти своей стоимости. А второй по объему токен Ethereum упал в цене в мае на 35% – с $2300 до $1500. При этом украинцы и дальше вкладывают деньги в криптовалюту, воспринимая ее как защиту активов от потенциального финансового кризиса в результате войны.

ОВГЗ не создают прямую конкуренцию украинскому рынку акций или венчура, ведь это разные классы активов, акцентирует Лариса Мошковская. Для украинцев облигации все больше становятся базой и первой ступенькой к сложным инвестициям . Для сохранения этой динамики государство может обеспечить предсказуемость финансовой политики, развивать вторичный рынок валютных выпусков и инвестировать в финансовую грамотность людей.

Сколько государство зарабатывает по продаже ОВГЗ

Государство также использует спрос населения: за полгода в бюджет по продаже ОВГЗ физическим лицам поступило почти 205 млрд грн. Интересно, что Министерство финансов при этом меняет тактику, поскольку если раньше для привлечения инвесторов доходность увеличивали, то сейчас ставки снижаются. К примеру, в июле 2025 года доходность на первичном рынке составляла 16,34-17,8% годовых (в зависимости от срока погашения), а в июле 2026 года ставки колеблются уже в пределах 15,14-15,98%. Несмотря на постепенное снижение ставок, спрос на ОВГЗ в Украине только растет.

Об этом свидетельствуют результаты последних аукционов Минфина: однолетние гривневые ОВГЗ с доходностью 15% принесли бюджету 2 млрд грн, двухлетние бумаги со ставкой 15% - это 2 млрд грн, но наибольший спрос был на облигации со сроком погашения в 3,6 года и доходом около почти 16,5%. Всего с начала полномасштабной войны госбюджет Украины получил более 2,2 трлн. грн. по продаже ОВГЗ.

Напомним, что в середине июля Национальный банк Украины расширил список бенчмарк-ОВГЗ , которые банки могут использовать для покрытия части обязательных резервов. В него включили новый выпуск облигаций внутреннего государственного займа, первое размещение которых Министерство финансов провело 7 июля 2026 года.

В НБУ объяснили, что такое решение должно стимулировать банки более активно покупать ОВГЗ на аукционах Минфина, что будет способствовать привлечению средств в государственный бюджет без эмиссии денег. Согласно правилам, банки могут засчитывать определенные Нацбанком бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 60% обязательных резервов.