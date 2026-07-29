Дешевше за нерухомість та безпечніше за депозити: чому ринок ОВДП продовжує зростати

Українці поступово відмовляються від простого зберігання готівки, надаючи перевагу інвестуванню в державні облігації. Паралельно з кількістю депозитів, зростає і криптовалютний та венчурний ринок. Проте все більші обороти росту має саме ринок державних паперів (ОВДП), у який українці інвестували понад 45 млрд грн за першу половину 2026 року. Delo.ua порівняло інвестиції в ОВДП, нерухомість, криптовалюти та банківські депозити.

Українці все більше нарощують інвестиції в ОВДП. За перше півріччя 2026 року портфель державних облігацій у власності фізичних осіб зріс більш ніж на 45 млрд грн, або на 40,5%. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року приріст становив близько 18,7 млрд грн, або 23,8%. Таким чином, темпи зростання вкладень населення в ОВДП цього року майже вдвічі перевищили показники минулого року.

Переважна більшість інвестицій здійснюється у національній валюті, а обсяг гривневих облігацій за шість місяців становить близько 70%, тоді як валютних – 30%.

Чому попит на ОВДП зростає

На яких факторах сьогодні тримається високий попит на ОВДП, у коментарі Delo.ua пояснила фінансова планерка iPlan.ua та тренерка курсу “Інвестиції для початківців” Лариса Мошківська. За її словами, популярність ОВДП базується на сприйнятті інструменту, як захисту від інфляції та нульове оподаткування на дохідність.

Звичайні вклади в банках поки що більші обсягом. Станом на травень 2026 року українці зберігали на депозитних та ощадних рахунках 1,68 трлн грн. Водночас ставки за річними гривневими депозитами залежно від банку становлять близько 12-16% річних: зокрема, ПриватБанк пропонує 14%, monobank – 16%, ПУМБ – 13%, Кредобанк – 12%, А-Банк – 15,4%. У середньому дохідність таких вкладів перебуває на рівні 13-15% річних, тоді як однорічні ОВДП приносять близько 15-15,5%.

Водночас ключова перевага державних облігацій полягає в оподаткуванні. Доходи за депозитами обкладаються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, через що банки утримують 23% від нарахованих відсотків, а фактична дохідність вкладника знижується приблизно до 10-11,5% річних. Натомість дохід фізичних осіб від ОВДП не оподатковується, тому інвестор отримує повну заявлену ставку. Якщо врахувати прогноз НБУ, за яким інфляція у 2026 році очікується на рівні близько 9,4%, то реальна дохідність депозитів становитиме лише 1-3% річних, тоді як ОВДП можуть забезпечити близько 6-7% реального прибутку.

На відміну від нерухомості, ОВДП не потребують значного стартового капіталу. Якщо для купівлі квартири потрібні десятки тисяч доларів, то інвестувати в державні облігації можна, маючи лише 1000 грн. Додатковою перевагою є простота придбання, адже оформити купівлю ОВДП можна за кілька кліків у застосунку "Дія".

Де більший прибуток: ОВДП, криптовалюти чи венчур

Якщо ваша мета – захистити капітал від інфляції, то ОВДП є найменш ризикованим інструментом, кажуть експерти. Проте очікувати на надприбутки від державних паперів не варто. Для примноження капіталу в Україні активно розвивається ринок венчурних інвестицій.

Про те, що в Україні поступово формується повноцінна інвестиційна культура, говорить і співзасновник інвестиційного синдикату Toloka.vc Тарас Кириченко. Раніше в інтерв'ю Delo.ua він разом зі співзасновником синдикату Олександром Колбом та principal синдикату Олександр Шарко розповів про розвиток венчурного інвестування в Україні.

За словами інвестора, українці дедалі частіше відкривають інвестиційні рахунки за кордоном, купують міжнародні акції та індексні фонди. У цій екосистемі ОВДП виконують роль інструменту, який допомагає державі залучати кошти та забезпечує інвесторам відносну стабільність, тоді як венчурні інвестиції орієнтовані на вищу прибутковість, підтримку стартапів і розвиток технологій. Водночас Тарас Кириченко наголошує, що вкладати всі кошти в один фінансовий інструмент – помилкова стратегія. На його думку, основою успішного інвестування є диверсифікований портфель, а венчурні інвестиції природно стають його частиною в міру зростання капіталу інвестора.

Ще одним варіантом інвестицій є криптовалюти, де кожен власник формує власний портфель самостійно. Наприклад, Біткоїн продовжує утримувати увагу інвесторів, залишаючись у коридорі $60-65 тис. ще з середини травня незважаючи на те, що внаслідок травневої кризи монета за місяць втратила понад чверть своєї вартості. А другий за об’ємом токен Ethereum впав у ціні у травні на 35% – з $2300 до $1500. При тому українці і далі вкладають гроші у криптовалюту, сприймаючи її як захист активів від потенційної фінансової кризи внаслідок війни.

ОВДП не створюють прямої конкуренції українському ринку акцій чи венчуру, адже це різні класи активів, акцентує Лариса Мошківська. Навпаки, для українців облігації все більше стають базою та першою сходинкою до складних інвестицій. Щоб зберегти цю динаміку, держава може забезпечити передбачуваність фінансової політики, розвивати вторинний ринок валютних випусків та інвестувати у фінансову грамотність людей.

Скільки держава заробляє з продажу ОВДП

Держава також використовує попит населення: за пів року до бюджету через продаж ОВДП фізичним особам надійшло майже 205 млрд грн. Цікаво, що Міністерство фінансів при цьому змінює тактику, бо якщо раніше для залучення інвесторів дохідність збільшували, то зараз ставки знижуються. Наприклад, у липні 2025 року дохідність на первинному ринку становила 16,34-17,8% річних (залежно від терміну погашення), а в липні 2026 року ставки коливаються вже в межах 15,14-15,98%. Не зважаючи на поступове зниження ставок, попит на ОВДП в Україні лише зростає.

Про це свідчать результати останніх аукціонів Мінфіну: однорічні гривневі ОВДП з дохідністю 15% принесли бюджету 2 млрд грн, дворічні папери зі ставкою 15% – це 2 млрд грн, але найбільший попит був на облігації зі строком погашення у 3,6 роки та дохідністю у майже 16,5% річних, завдяки яким держава залучила близько 5,3 млрд грн. Загалом від початку повномасштабної війни держбюджет України отримав понад 2,2 трлн грн з продажу ОВДП.

Нагадаємо, що в середині липня Національний банк України розширив перелік бенчмарк-ОВДП, які банки можуть використовувати для покриття частини обов'язкових резервів. До нього включили новий випуск облігацій внутрішньої державної позики, перше розміщення яких Міністерство фінансів провело 7 липня 2026 року.

У НБУ пояснили, що таке рішення має стимулювати банки активніше купувати ОВДП на аукціонах Мінфіну, що сприятиме залученню коштів до державного бюджету без емісії грошей. Згідно з правилами, банки можуть зараховувати визначені Нацбанком бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обов'язкових резервів.