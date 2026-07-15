Як заробити на інвестиціях у стартапи: засновники венчурного синдикату розповіли, що потрібно знати перед першим вкладенням

Інвестиції через синдикати стають трендом серед українців, які прагнуть збільшити власний капітал. На сьогодні понад 9000 наших співгромадян вкладають кошти в іноземні стартапи та світові технологічні компанії саме в такий спосіб. Одним з найбільших українських синдикатів є Toloka.vc : створений у 2023 році, він усього за три роки об’єднав понад 2100 учасників. Платформа дозволяє вкладати кошти у стартапи та топові корпорації з мінімальним порогом входу від $5000 і очікуваною дохідністю на рівні 25%.

Про виклики, успіхи та особливості роботи компанії, в коментарі Delo.ua розповіли засновники компанії Олександр Колб і Тарас Кириченко, а також principal синдикату Олександр Шарко.

Змоделюємо ситуацію: є людина, яка має, умовно, $100 тисяч і готова інвестувати $20 тисяч у синдикат. Вона ніколи раніше цього не робила і не дуже розуміє, який поріг входу та з чого почати. Що б ви їй порадили?

– Олександр Колб: чесно кажучи, на $20 тисяч краще купити дружині машину або класно з'їздити на відпочинок. Чому? У світовій практиці диверсифікований венчурний портфель – це 30-40 проєктів. Ми в Toloka радимо мати хоча б 10. Якщо наш мінімальний чек становить 5 тисяч доларів, то на 10 проєктів потрібно $50 тисяч. І дуже важливо, щоб це були не останні гроші.

Якщо людина тільки починає свій шлях як інвестор, не варто відразу йти у венчур. Це як перша поїздка за кордон: краще почати зі зрозумілих країн, а не летіти одразу в екстремальні тури. Я вважаю, що починати треба з менш ризикових і більш зрозумілих інструментів: наприклад, з ETF, як-от S&P 500, або державних облігацій. Венчур – це наступний крок. Звісно, є приклади, коли люди починали з венчуру і ставали мільярдерами, але скоріше винятки, а не правило.

Саме для таких інвесторів-початківців ми створили можливість інвестувати одним чеком одразу в цілий випуск стартапів. Проте ми все одно радимо: в ідеалі потрібно мати в портфелі близько 100 компаній на ранніх стадіях. Якщо ви проінвестували в зимовий випуск, варто зробити ще хоча б три наступні угоди. На мою думку, 100 ранніх стартапів – це справді диверсифікований портфель.

В інвестиціях Toloka відчутний акцент на штучному інтелекті, зокрема у пов'язаних з ним проєкти. Чому ви зробили ставку саме на ШІ, та чи можете ви навести успішний приклад таких інвестицій?

– Тарас Кириченко: фокус на штучному інтелекті, звичайно, є. Загалом у Toloka є три інвестиційні стратегії:

Перша стратегія – це компанії, які мають мільйон і більше доларів регулярного доходу та швидко зростають. Вони можуть прямо чи опосередковано використовувати штучний інтелект. Навряд чи ви зараз знайдете перспективну компанію, яка принципово не використовує ШІ.

Друга стратегія – це pre-IPO компанії. Це багатомільярдні бізнеси, які продовжують стрімко зростати, а ми чекаємо їхнього виходу на біржу або поглинання ще більшими гравцями.

Третя стратегія – це стартапи, які створюються вже в епоху штучного інтелекту, орієнтованих на його використання для бізнесу. Це наша AI-native стратегія, яка дозволяє нашим інвесторам створювати портфель ранніх компаній, де AI є основою продукту, процесу та бізнес-моделі.

Лише цього року ми проінвестували понад $4 млн в AI-компанії. Це випускники топового акселератора Y Combinator, який має найвищий відсоток єдинорогів порівняно з іншими та деякі інші AI стартапи. Але, безумовно, наші інвестиції в ШІ не обмежуються лише молодими проєктами.

– Олександр Шарко: Ми бачимо, що AI-native компанії набагато швидше зростають, мають більш високі мультиплікатори, і мають більше можливостей для екзіту, ліквідності, більше бажаючих придбати їх акції на вторинному ринку (secondaries) а деякі також мають унікальні операційну структури та бізнес моделі, що дозволяє при високому доході мати високий прибуток. Тому інвестувати в AI це не просто хайп - ці компанії дають реальні привабливі інвестиційні можливості, набагато динамічні і маштабніші, ніж не AI компанії.

Прикладом інвестиції в AI може бути інвестиція в Capacity AI, американську платформу для автоматизації клієнтського досвіду на базі AI, в яку ми вперше зайшли в квітні 24, а потім зробили ще 2 follow on. Вони вже виросли в 4 рази з моменту нашої першої інвестиції. І ось нещодавно компанія оголосила, що офіційно перетнула визначний венчурний рубіж у $100 млн ARR.

У венчурі зараз помітний тренд: інвестори дедалі частіше придивляються до стартапів на ранніх стадіях розвитку. Чим саме вони вас цікавлять та що в них є такого, чого немає у великих фондах або корпораціях?

– Олександр Колб: насправді ми інвестуємо і в досить великі компанії, наприклад у американську компанію Scale AI, що займається розміткою даних для ШІ. Також ми розглядаємо молоді проєкти, які не просто намагаються штучно інтегрувати ШІ у старі процеси, а за своєю природою від початку є AI-центричними. Нам цікаво долучитися до їхнього майбутнього успіху.

– Тарас Кириченко: додам, що якщо ви берете стару, консервативну компанію, її перехід на штучний інтелект – це складна трансформація. Часто вони впроваджують нові технології лише тоді, коли не мають іншого вибору, коли на них тиснуть акціонери, конкуренти або споживачі. Впровадження ШІ у старих компаніях значно складніше, ніж інвестування у двох засновників, які мислять інакше і будують бізнес з нуля на концепціях штучного інтелекту.

По-друге, статистично доведено, що такі маленькі компанії можуть стати гігантами за дуже короткий період часу.

По-третє, молоді компанії на ранніх стадіях пропонують дуже розумні оцінки. Вони потребують підтримки, і якщо ви готові брати на себе пов'язані з цим ризики, то можете дати їм необхідний ресурс на ранньому етапі.

Але ж у випадку зі стартапами і ризики вищі порівняно з великими компаніями?

– Тарас Кириченко: так, ризики вищі. Але для того, щоб їх зменшувати, ми диверсифікуємо інвестиції. Наприклад, ми проінвестували у 27 компаній у першому зимовому цьогорічному випуску Y Combinator та у 21 компанію – в другому (весняному). Щоб зменшувати ризики, потрібно робити багато інвестицій.

Важливо зазначити: завдяки нашим партнерствам ми отримуємо можливість інвестувати у стартапи Y Combinator ще до того, як їх покажуть широкому загалу інвесторів. У весняному батчі ми проінвестували у 21 компанію, в середньому по 67 тисяч доларів у кожну. Плюс заходячи на ранній стадії, ми отримуємо можливість доінвестовувати в ці проєкти у майбутньому.

Як технічно визначити, чи ця компанія пропонує новий продукт, чи просто імплементували чужий штучний інтелект до своєї компанії?

– Олександр Шарко: по-перше, у нас є власний інструмент, який дозволяє масштабно моніторити різні сигнали для формування воронки стартапів.

AI-компанія – це дуже широке формулювання. Є фундаційні компанії, які розробляють моделі масового використання: OpenAI, Anthropic, Google тощо. Інвестувати в них – це гігантські кошти, оскільки тренування моделей коштує дуже дорого. Конкурувати на цьому полі майже немає сенсу.

Тому інноваційною може бути компанія, яка взяла open-source модель і дотренувала її на нішевих даних. Або компанія, яка використовує комбінації доступних чи комерційних моделей у такий спосіб, що це створює специфічний цикл збагачення даних.

Нам достатньо бачити, що завдяки сучасним AI-моделям компанія, припустимо, зменшує свої операційні витрати в 100 разів. Є прецеденти соло-фаундерів, які за 3-4 місяці досягали сотень тисяч доларів місячного доходу, не маючи жодного іншого інженера в команді. Той самий Cursor, наприклад, доріс до величезних показників без маркетингового бюджету – там сам продукт є рівнем маркетингу.

Не обов'язково витрачати сотні тисяч доларів на тренування власної моделі, щоб бути успішним AI-продуктом.

Олександр Шарко пояснив, за якими критеріями команда відбирає перспективні AI-стартапи для інвестицій

Окрім ШІ, Toloka також інвестує у робототехніку для небезпечних робіт, виробництво електровелосипедів тощо. Що змушує вас йти у такі сфери і чи успішні такі інвестиції?

– Тарас Кириченко: ми вважаємо, що робототехніка – це галузь майбутнього. Сьогодні найбільша перевага і запит є у B2B сегменті. Думаю, за кілька років нам буде складно уявити підприємство без якогось робота. А до 2030 року ми складно уявлятимемо родину, яка не користується чимось складнішим за робота-пилососа.

Чи варто інвестувати прямо зараз? Напряму в створення фізичних роботів інвестувати дещо зарано, оскільки до стабільних високих доходів там ще далеко.

– Олександр Шарко: Найгарячіший тренд зараз – це створення даних для роботів, так звана концепція “Embodiment”. Йдеться про симуляцію та збір даних для тренування роботів у реальному світі, адже їх головна проблема – це брак розуміння навколишнього середовища. Тому вкладати кошти в тих, хто генерує, симулює і збирає дані для тренування роботів надзвичайно перспективно.

Ви роками інвестуєте, а венчур – це завжди ризик. Розкажіть про свої успіхи чи невдачі.

– Тарас Кириченко: щоб зменшити ризики у венчурі, треба грамотно диверсифікувати суми інвестицій. Якщо у вас є мільйон доларів, не варто вкладати все. Виділіть, наприклад, 20% і розподіліть їх між нашими трьома стратегіями: 100 тисяч у зрілі стартапи, 50 тисяч у молоді AI-native проєкти, і 50 тисяч у компанії, що стрімко зростають. Ви отримаєте збалансований “коктейль” ризиків, який дозволить гарно заробити. Але є просте правило: якщо інвестувавши $5 тисяч і через це не можете спати, то краще не інвестуйте.

Щодо конкретних кейсів: ми проінвестували в Scale AI і вже через кілька місяців отримали дивіденди. З іншого боку, є компанії, які зростають повільніше. Наприклад, ми інвестували у технологічний банк сперми. Ідея крута: чоловіки зберігають сперму до того, як вони почнуть активно виснажуватись, будуючи кар'єру чи отримають шкідливі звички. Але вихід цієї послуги на ринок відбувається повільніше, ніж нам би хотілося.

– Олександр Колб: додам щодо невдач: у венчурі невдалою інвестицією вважається списана компанія або банкрут. У нас поки що нуль банкрутств. Стартапи часто роблять змінюють стратегії, і проєкт, який сьогодні вмирає, завтра може стати зіркою.

Але бувають втрачені можливості. Ми розглядали інвестицію в AI-редактор коду Cursor. Нам не вистачило буквально двох тижнів на прийняття рішення. Якби ми зайшли, то за два місяці отримали б +50% дохідності, враховуючи їхні поточні оцінки. Водночас є чудові кейси: наприклад, ми зайшли в компанію Capacities, коли вони мали $30 мільйонів доходу, а зараз у них вже $100 мільйонів.

У вашому портфелі компанії з українським корінням. Як ви оцінюєте конкурентоспроможність українських фаундерів порівняно з європейцями чи американцями?

– Олександр Колб: ми постійно аналізуємо ринок. Щоб один стартап опинився на фінальному етапі нашої інвестиційної воронки, ми відфільтровуємо в середньому до тисячі компаній. Тому, якщо ми інвестуємо в український стартап, ми вважаємо його більш ніж конкурентоздатним. У нашому портфелі зараз три повністю українські проєкти і один з українським корінням.

Однак є важливий нюанс: компанії, які фокусуються виключно на українському ринку, для венчурної моделі нежиттєздатні. Це може бути непоганий локальний бізнес, але венчурні гроші треба піднімати під глобальні ринки – США чи Європу. Очевидно, що будучи в Каліфорнії, набагато легше продавати і залучати інвестиції. Якщо український підприємець розуміє це, орієнтується на зростання бізнесу та вміє піднімати гроші – він абсолютно на рівні з найкращими.

Ми скоро будемо запускати спеціальну ініціативу для українських стартапів, яка дозволить їм потрапляти в поле нашої уваги, отримувати якісний фідбек, свого роду менторінг з нашого боку та мати шанс в момент готовності отримати інвестицію від синдикату. Ми це анонсуємо незабаром.