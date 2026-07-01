Депозити українців зросли до 1,68 трлн грн: які банки обирають вкладники

Станом на травень 2026 року кошти фізичних осіб на депозитних та ощадних рахунках в українських банках досягли 1,68 трлн грн. Це на 40 млрд грн, або на 2,4%, більше, ніж місяцем раніше, коли обсяг депозитів населення становив 1,64 трлн грн. Позитивна динаміка може свідчити про стабільно-високий рівень ліквідності та довіри населення до банківської системи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на статистичні дані Національного банку України.

Яким банкам українці довіряють найбільше

Delo.ua порівняли розмір, розподіл та суму вкладів фізичних осіб та сформували топ-5 українських банків, на рахунках яких зосереджена найбільша сума вкладів українців.

ПриватБанк

Найбільша кількість вкладників та найбільший обсяг депозитів традиційно зосереджені у державному ПриватБанку. Станом на 1 травня понад 24,2 млн українців тримали у банку 648,2 млрд грн. Із цієї суми 171 млрд грн (в еквіваленті) припадає на валютні вклади, тобто у іноземній валюті українці тримають понад 26% від усіх депозитних коштів фізичних осіб.

За місяць депозити у ПриватБанку зросли на 19,9 млрд грн (3,2%) і досягли 648,2 млрд грн. Середній обсяг коштів одного вкладника становить близько 26,7 тис. грн, а кількість клієнтів за цей час збільшилася майже на 28 тис.

Найпоширенішими є гривневі депозити від 10 до 200 тис. грн, які мають понад 19,5 млн клієнтів. Вклади понад 5 млн грн зберігають майже 6 тис. вкладників.

Ощадбанк

Друге місце за обсягом вкладів посідає Ощадбанк. Тут понад 12,3 млн українців зберігають 247,5 млрд грн, з яких 54 млрд грн є валютними депозитами (майже 22%). За місяць депозитний портфель банку зріс на 5,8 млрд грн, або 2,4%, однак кількість вкладників скоротилася приблизно на 268 тис. Середній обсяг коштів на одного клієнта становить близько 20 тис. грн.

Найпоширенішими є гривневі депозити від 10 до 200 тис. грн, які мають майже 5,84 млн клієнтів. Водночас вклади понад 5 млн грн відкрили понад 3,8 тис. вкладників.

Універсал Банк

Третє місце посідає Універсал Банк (monobank). Тут понад 10,5 млн клієнтів зберігають 148,1 млрд грн, із яких 65,7 млрд грн (44,3%) – валютні депозити. Це найбільша частка валютних вкладів серед банків першої п'ятірки. За місяць депозитний портфель зріс на 3 млрд грн (2,1%), а кількість вкладників збільшилася на 77 тис. Середній обсяг коштів на одного клієнта становить близько 14 тис. грн. Найпоширенішими є гривневі депозити від 10 до 200 тис. грн, які мають майже 6,27 млн клієнтів. Вклади понад 5 млн грн відкрили 1167 вкладників.

А-Банк

Четверте місце посідає А-Банк, у якому депозити тримають 4,26 млн українців на загальну суму майже 32 млрд грн. За місяць обсяг депозитів зріс на 772 млн грн (2,5%), а кількість вкладників збільшилася більш ніж на 40 тис. Середній обсяг коштів на одного клієнта становить 7,5 тис. грн, а це найнижчий показник серед банків першої п'ятірки. Найпоширенішими є гривневі депозити від 10 до 200 тис. грн – їх мають понад 2,32 млн клієнтів. Вклади понад 5 млн грн відкрили 1560 вкладників.

ПУМБ

П'ятірку лідерів замикає ПУМБ. Станом на початок травня тут 3,75 млн українців зберігали 78,3 млрд грн. За місяць депозитний портфель банку зріс на 2,1 млрд грн (2,8%), а кількість вкладників збільшилася на 52 тис. Середній обсяг коштів на одного клієнта становить 20,9 тис. грн. Найпоширенішими є гривневі депозити від 10 до 200 тис. грн, які мають понад 1,66 млн клієнтів. Вклади понад 5 млн грн відкрили 1086 вкладників.

Окрім першої п'ятірки, понад 1 млн вкладників також мають:

Райффайзен Банк - 3,3 млн;

Сенс Банк - 3,2 млн;

УкрСиббанк - 2 млн;

Укргазбанк - 1,5 млн;

ОТП Банк - 1,1 млн;

ВСТ Банк - 1 млн.

Станом на червень 2026 року середньозважені ставки за строковими гривневими депозитами для фізичних осіб становлять 13–14,5% річних. Водночас ринок депозитів залишається високо концентрованим. Понад 1,15 трлн грн, або близько двох третин усіх коштів населення, зосереджено у п'яти найбільших банках. Із них понад 1,04 трлн грн припадає лише на трійку лідерів: ПриватБанк, Ощадбанк та Універсал Банк (monobank).

Це свідчить, що українці й надалі віддають перевагу найбільшим, насамперед державним, банкам. Найбільший місячний приріст депозитів продемонстрував ПриватБанк, що підтверджує збереження його лідерських позицій за рівнем довіри вкладників.

Нагадаємо, що станом на 1 червня 2026 року загальний обсяг вкладів фізичних осіб, зокрема фізичних осіб-підприємців, у банках України перевищив 1,7 трлн грн.

Порівняно з попереднім місяцем сума заощаджень зросла на 13,3 млрд грн, а у річному вимірі – майже на 260 млрд грн.