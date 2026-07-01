Депозиты украинцев выросли до 1,68 трлн грн: какие банки выбирают вкладчики

На май 2026 года средства физических лиц на депозитных и сберегательных счетах в украинских банках достигли 1,68 трлн грн. Это на 40 млрд грн, или на 2,4% больше, чем месяцем ранее, когда объем депозитов населения составил 1,64 трлн грн. Положительная динамика может свидетельствовать о стабильно высоком уровне ликвидности и доверия населения к банковской системе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на статистические данные Национального банка.

Каким банкам украинцы доверяют больше всего

Delo.ua сравнили размер, распределение и сумму вкладов физических лиц и сформировали топ-5 украинских банков, на счетах которых сосредоточена самая большая сумма вкладов украинцев.

ПриватБанк

Наибольшее количество вкладчиков и наибольший объем депозитов традиционно сосредоточены в ПриватБанке. По состоянию на 1 мая более 24,2 млн. украинцев держали в банке 648,2 млрд. грн. Из этой суммы 171 млрд грн (в эквиваленте) приходится на валютные вклады, то есть в иностранной валюте украинцы держат более 26% всех депозитных средств физических лиц.

За месяц депозиты в ПриватБанке выросли на 19,9 млрд грн (3,2%) и достигли 648,2 млрд грн. Средний объем средств одного вкладчика составляет около 26,7 тыс. грн., а количество клиентов за это время увеличилось почти на 28 тыс. грн.

Наиболее распространены гривневые депозиты от 10 до 200 тыс. грн, которые имеют более 19,5 млн клиентов. Вклады более 5 млн. грн. хранят почти 6 тыс. вкладчиков.

Ощадбанк

Второе место по объему вкладов занимает Ощадбанк. Здесь более 12,3 млн. украинцев хранят 247,5 млрд. грн., из которых 54 млрд. грн. являются валютными депозитами (почти 22%). За месяц депозитный портфель банка вырос на 5,8 млрд грн или 2,4%, однако количество вкладчиков сократилось примерно на 268 тыс. Средний объем средств на одного клиента составляет около 20 тыс. грн.

Наиболее распространены гривневые депозиты от 10 до 200 тыс. грн, которые имеют почти 5,84 млн клиентов. В то же время вклады более 5 млн грн открыли более 3,8 тыс. вкладчиков.

Универсал Банк

Третье место занимает Универсал Банк (monobank). Здесь более 10,5 млн. клиентов хранят 148,1 млрд. грн., из которых 65,7 млрд. грн. (44,3%) – валютные депозиты. Это самая большая доля валютных вкладов среди банков первой пятерки. За месяц депозитный портфель вырос на 3 млрд грн (2,1%), а количество вкладчиков увеличилось на 77 тыс. Средний объем средств на одного клиента составляет около 14 тыс. грн. Наиболее распространены гривневые депозиты от 10 до 200 тыс. грн, которые имеют почти 6,27 млн клиентов. Вклады более 5 млн. грн. открыли 1167 вкладчиков.

А-Банк

Четвертое место занимает А-Банк, где депозиты держат 4,26 млн украинцев на общую сумму почти 32 млрд грн. За месяц объем депозитов вырос на 772 млн грн (2,5%), а количество вкладчиков увеличилось более чем на 40 тыс. Средний объем средств на одного клиента составляет 7,5 тыс. грн, а это самый низкий показатель среди банков первой пятерки. Наиболее распространены гривневые депозиты от 10 до 200 тыс. грн – их имеют более 2,32 млн клиентов. Вклады более 5 млн. грн. открыли 1560 вкладчиков.

ПУМБ

Пятерку лидеров замыкает ПУМБ. По состоянию на начало мая здесь 3,75 млн. украинцев хранили 78,3 млрд. грн. За месяц депозитный портфель банка вырос на 2,1 млрд грн (2,8%), а количество вкладчиков увеличилось на 52 тыс. Средний объем средств на одного клиента составляет 20,9 тыс. грн. Наиболее распространены гривневые депозиты от 10 до 200 тыс. грн, которые имеют более 1,66 млн клиентов. Вклады более 5 млн. грн. открыли 1086 вкладчиков.

Кроме первой пятерки, более 1 млн вкладчиков также имеют:

Райффайзен Банк – 3,3 млн;

Смысл Банк – 3,2 млн;

УкрСиббанк – 2 млн;

Укргазбанк – 1,5 млн;

ОТП Банк – 1,1 млн;

ВСТ Банк – 1 млн.

По состоянию на июнь 2026 средневзвешенные ставки по срочным гривневым депозитам для физических лиц составляют 13–14,5% годовых. В то же время, рынок депозитов остается высоко концентрированным. Более 1,15 трлн. грн., или около двух третей всех средств населения, сосредоточено в пяти крупнейших банках. Из них более 1,04 трлн. грн. приходится только на тройку лидеров: ПриватБанк, Сбербанк и Универсал Банк (monobank).

Это свидетельствует, что украинцы и дальше предпочитают крупнейшие, прежде всего государственные, банки. Наибольший месячный прирост депозитов показал ПриватБанк, что подтверждает сохранение его лидерских позиций по уровню доверия вкладчиков.

Напомним, что на 1 июня 2026 года общий объем вкладов физических лиц, в том числе физических лиц-предпринимателей, в банках Украины превысил 1,7 трлн грн .

По сравнению с предыдущим месяцем сумма сбережений выросла на 13,3 млрд грн, а в годовом исчислении – почти на 260 млрд грн.