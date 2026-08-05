Уряд залучив через гривневі ОВДП на 56 млрд грн більше, ніж погасив

У січні-липні 2026 року уряд залучив на внутрішньому ринку 254,9 млрд грн від розміщення ОВДП, тоді як на погашення гривневих облігацій спрямував 198,9 млрд грн. Таким чином, чисте залучення у гривні становило близько 56 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані депозитарію Національного банку України.

У валюті уряд залучив $452 млн і 696,7 млн євро. Водночас на погашення облігацій спрямував $650 млн і 557,8 млн євро.

Отже, за доларовими ОВДП обсяг погашень перевищив нові запозичення на $198 млн. За облігаціями у євро чисте залучення становило 138,9 млн євро.

Від початку повномасштабного вторгнення до 31 липня 2026 року уряд залучив на первинних аукціонах:

1,737 трлн грн;

$11,24 млрд;

3,94 млрд євро.

За цей самий період на погашення ОВДП спрямували 1,194 трлн грн, $12,15 млрд і 3,48 млрд євро.

Максимальна дохідність облігацій, розміщених у липні, становила 16,49% річних у гривні та 3,2% у євро. Доларові ОВДП протягом місяця не розміщували.

Станом на 3 серпня портфель ОВДП у власності юридичних осіб сягнув 1,176 трлн грн в еквіваленті. Фізичні особи володіли облігаціями на 159,3 млрд грн, нерезиденти — на 18,6 млрд грн.

Портфель військових облігацій у населення за рік зріс із 73,1 млрд грн до 109,1 млрд грн, або приблизно на 49%. Найбільшу частину становили доларові папери — $998,2 млн.

Водночас портфель військових ОВДП у власності бізнесу скоротився зі 108,1 млрд грн до 91 млрд грн в еквіваленті.

У липні Міністерство фінансів також погасило військові облігації на 368,92 млн євро.

Нагадаємо, станом на 1 червня обсяг інвестицій громадян в ОВДП сягнув історичного максимуму у 148,5 млрд грн, продемонструвавши зростання на 56,4% порівняно з травнем минулого року. Юридичні особи утримують ще 220,9 млрд грн.