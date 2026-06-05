Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,38

+0,03

EUR

51,67

+0,14

Наличный курс:

USD

44,30

44,22

EUR

51,85

51,64

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Штрафы на сотни миллионов: НБУ наказал банк и девять финучреждений за финансовые нарушения

НБУ
Штрафы на сотни миллионов: НБУ наказал банк и девять финучреждений за финансовые нарушения / Depositphotos

Национальный банк Украины применил строгие меры влияния в виде многомиллионных штрафов и письменных оговорок к десяти субъектам рынка. Санкции внедрены по результатам проверок в сфере предотвращения легализации теневых доходов и несоблюдения валютного законодательства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Среди банковского сектора под санкции попало АО "БАНК Авангард". Финучреждение оштрафовали на 2 000 000 гривен за ненадлежащее исполнение обязанности применять риск-ориентированный подход и необеспечение автоматизированного выявления подозрительных операций. Также банку вынесли письменные оговорки за недостатки во внутренних документах и предоставление ошибочной отчетности.

Рекордные штрафы для финансовых компаний

Наибольшие финансовые санкции по результатам проверок НБУ были наложены на два небанковских учреждения:

  • ООО "ФК "КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ" получило штраф в размере 135 150 000 гривен за невыполнение обязанности обеспечивать надлежащую организацию первичного финмониторинга. Это привело к нарушениям во время проверки клиентов (включая политически значимых лиц - PEP) и несвоевременного предоставления документов.
  • ООО "СВИФТ ГАРАНТ" также оштрафовано на 135,15 млн гривен. Компания не обеспечила надлежащее управление рисками при проведении сделок без непосредственного контакта с клиентом, нарушала процедуры верификации плательщиков и предоставила НБУ недостоверную информацию.

Кроме того, значительный штраф в размере 40 705 622,60 гривен назначен страховой компании ЧАО "СК "УСО". Регулятор выявил нарушения в сфере оценки рисков деятельности, документировании мер финмониторинга, а также несоблюдение запрета на установление отношений с лицами, находящимися под международными санкциями.

Штраф в размере 6 131 744 гривен получило ООО "1 БЕЗОПАСНОЕ АГЕНТСТВО НЕОБХОДИМЫХ КРЕДИТОВ" за ненадлежащий контроль за клиентами категории PEP.

Нарушения при обмене валют и работе РРО

Ряд финансовых компаний оштрафован за несоблюдение порядка проведения валютно-обменных операций, в частности из-за невыдачи кассирами чеков РРО одновременно с приемом или выдачей наличных:

  • ООО "ФК "А ФИНАНС" - штраф 800 000 грн (в частности, за отсутствие обязательной системы видеоконтроля за обслуживанием клиентов);
  • ООО "ФК "МБК" - штраф 799 000 грн и письменная оговорка;
  • ПО "ЛОМБАРД № 1" ООО "КОНТРАКТ-ГРУПП" И КОМПАНИЯ" - штраф 200 000 грн и письменные оговорки;
  • ООО "ФК "АЛЬЯНС КАПИТАЛ ГРУПП" - штраф 100 000 грн и письменная оговорка.

ООО "ФК "АЛЬФА-ИНВЕСТ ГРУПП" состоялось письменной оговоркой за невыдачу валюты одновременно с предоставлением расчетного документа РРО.

Напомним, ранее Нацбанк применил меры влияния к двум финансовым учреждениям. Тогда государственный регулятор ограничился вынесением письменных оговорок из-за выявленных недостатков в текущей деятельности компаний и нарушения требований нормативно-правовых актов НБУ.

Автор:
Максим Кольц