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Более 70 миллиардов гривен штрафов начислено бизнесу за нарушение валютного контроля

Гривны
Более 70 миллиардов гривен штрафов начислено бизнесу за нарушение валютного контроля / Depositphotos

Государственная налоговая служба, Национальный банк Украины и правоохранительные органы ужесточают координацию и информационный обмен. Совместная работа направлена на повышение прозрачности финансовых и внешнеторговых операций, а также противодействие непроизводительному оттоку капитала из страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Результатом расширенного обмена данными между НБУ и налоговиками явилось разоблачение масштабной схемы, связанной с невозвратом валютной выручки по экспортным операциям и рисковым импортом товаров.

На основании проверок ГНС уже насчитала нарушителям более 70 млрд грн пени. Кроме того, в отношении 557 субъектов хозяйствования подготовлены аналитические выводы о возможных нарушениях и признаках легализации теневых доходов - эти материалы переданы в правоохранительные органы.

Как работала разоблаченная финансовая схема

Налоговики установили бессчетные взаимосвязи меж компаниями-нарушителями. Признаками организованного характера деятельности и попыток скрыть реальных бенефициаров стали:

  • использование общих учредителей и руководителей;
  • регистрация по одинаковым адресам;
  • представление отчетности через общие IP-адреса и компьютерные сети;
  • привлечение номинальных директоров.

Предотвратить подобные махинации только инструментами налогового контроля сложно, поэтому ГНС вместе с Нацбанком и силовиками будет усиливать взаимодействие для защиты экономических интересов Украины, отметила и.о. Главы ГНС Леся Карнаух.

Масштабные проверки банковского сектора

Со своей стороны Нацбанк усилил надзор за финучреждениями, которые обслуживали клиентов с большими объемами задолженности по экспортно-импортным операциям и фактам непоступления валюты или товаров в Украину.

Итоги надзорных действий регулятора:

  • Объем проверок НБУ проинспектировал около 30 банков.
  • Санкции: по результатам проверок к финучреждениям применили меры влияния в виде крупных штрафов.
  • Рекомендации: регулятор предоставил банкам действенные указания по улучшению внутренних систем финансового мониторинга и валютного контроля.

Вся информация о подозрительных транзакциях и выявленной проблематике передавалась в КМУ, БЭБ, ГНСУ и Госфинмониторинг. Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что улучшенный информационный обмен между госструктурами стал действенным инструментом выявления сложных схем и защиты государственных интересов.

Напомним, ГНС информирует, что предприниматели получили 40 тысяч сообщений о низких выручках и проблемах с РРО. Налоговая служба активно внедряет превентивные методы взаимодействия с налогоплательщиками. Отправленные информационные сообщения помогают представителям бизнеса своевременно выявлять и исправлять возможные ошибки в работе с регистраторами расчетных операций.

Автор:
Максим Кольц