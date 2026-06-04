Понад 70 мільярдів гривень штрафів нараховано бізнесу за порушення валютного контролю

Державна податкова служба, Національний банк України та правоохоронні органи посилюють координацію та інформаційний обмін. Спільна робота спрямована на підвищення прозорості фінансових і зовнішньоторговельних операцій, а також протидію непродуктивному відпливу капіталу з країни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Результатом розширеного обміну даними між НБУ та податківцями стало викриття масштабної схеми, пов’язаної з неповерненням валютної виручки за експортними операціями та ризиковим імпортом товарів.

На підставі перевірок ДПС уже нарахувала порушникам понад 70 млрд грн пені. Крім того, щодо 557 суб’єктів господарювання підготовлено аналітичні висновки про можливі порушення та ознаки легалізації тіньових доходів — ці матеріали передано до правоохоронних органів.

Як працювала викрита фінансова схема

Податківці встановили численні взаємозв’язки між компаніями-порушниками. Ознаками організованого характеру діяльності та спроб приховати реальних бенефіціарів стали:

використання спільних засновників і керівників;

реєстрація за однаковими адресами;

подання звітності через спільні ІР-адреси та комп’ютерні мережі;

залучення номінальних директорів.

Запобігти подібним махінаціям лише інструментами податкового контролю складно, тому ДПС разом із Нацбанком та силовиками посилюватиме взаємодію для захисту економічних інтересів України, зазначила в.о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Масштабні перевірки банківського сектору

Зі свого боку Нацбанк посилив нагляд за фінустановами, які обслуговували клієнтів із великими обсягами заборгованості за експортно-імпортними операціями та фактами ненадходження валюти чи товарів в Україну.

Підсумки наглядових дій регулятора:

Обсяг перевірок: НБУ проінспектував близько 30 банків.

Санкції: за результатами перевірок до фінустанов застосували заходи впливу у вигляді значних штрафів.

Рекомендації: регулятор надав банкам дієві вказівки для покращення внутрішніх систем фінансового моніторингу та валютного контролю.

Вся інформація про підозрілі транзакції та виявлену проблематику передавалася до КМУ, БЕБ, ДПСУ та Держфінмоніторингу. Голова НБУ Андрій Пишний підкреслив, що покращений інформаційний обмін між держструктурами став дієвим інструментом виявлення складних схем і захисту державних інтересів.

Нагадаємо, ДПС інформує, що підприємці отримали 40 тисяч повідомлень про низькі виторги та проблеми з РРО. Податкова служба активно впроваджує превентивні методи взаємодії з платниками податків. Надіслані інформаційні повідомлення допомагають представникам бізнесу своєчасно виявляти та виправляти можливі помилки в роботі з реєстраторами розрахункових операцій.