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Нацбанк применил меры влияния к двум финансовым учреждениям

НБУ
Нацбанк применил меры влияния к двум финансовым учреждениям / НБУ

Национальный банк Украины применил меры влияния к двум финансовым учреждениям в виде письменных оговорок. Такое решение регулятор принял из-за выявленных недостатков в их деятельности и нарушения требований нормативно-правовых актов НБУ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Национального банка Украины.

Под санкции регулятора попало ООО "ФК "РОЯЛ ФИНАНС 1". К нему применена мера воздействия за нарушение требований сразу двух важных документов:

  • Положение об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг (утверждено постановлением Правления НБУ №199 от 29 декабря 2023 г.);
  • Положение о требованиях к системе корпоративного управления и системе внутреннего контроля финансовой компании (утверждено постановлением Правления НБУ №185 от 27 декабря 2024 г.).

Вторым учреждением, к которому применили аналогичную меру влияния, стало ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ИС-ФИНАНС". Компания получила письменную оговорку за недостатки в работе и несоблюдение требований Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг".

Сроки устранения недостатков и действия решений

Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решение о применении этих мер 1 июня 2026 года. Теперь руководство ООО "ФК "РОЯЛ ФИНАНС 1" и ООО "ФК "ИС-ФИНАНС" обязано в четко определенные регулятором сроки полностью устранить указанные в оговорках нарушения и исправить недостатки в своей деятельности.

Согласно статье 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", принятые административные акты вступают в силу со дня доведения их до сведения финансовых учреждений. Это происходит одним из способов, предусмотренных Законом Украины "Об административной процедуре", в частности в день отправки официального письма по почте или по электронному адресу компаний.

Напомним, ранее Нацбанк аннулировал лицензию финансовой компании за отказ в проверке. Одна из отечественных организаций полностью потеряла право предоставлять услуги по факторингу, а также выдавать кредиты в деньгах и банковских металлах из-за недопуска инспекторов к проверке.

Кроме того, ранее НБУ применил меры влияния еще к двум финансовым компаниям. Под санкции регулятора попали ООО "ФК Фалькон" и ООО "ФК Финвей" - на одну из них наложили денежный штраф за нарушение профильных требований законодательства, а другую обязали устранить несоответствия относительно достаточности собственного капитала.

Автор:
Максим Кольц