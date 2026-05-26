Нацбанк анулював ліцензію фінансової компанії за відмову у перевірці

Національний банк України ухвалив рішення відкликати ліцензію на провадження діяльності в однієї з вітчизняних фінансових компаній. Організація втратила право надавати послуги з факторингу, а також видавати кредити у грошах та банківських металах.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ ухвалив 25 травня 2026 року щодо ТОВ "Сіті Фін Альянс".

Причина суворого покарання

Підставою для застосування крайнього заходу впливу став зрив планової інспекційної перевірки, яку Нацбанк намагався провести у квітні цього року.

Як зафіксували порушення:

Саботаж інспекції: представники НБУ зафіксували факт відмови компанії у проведенні планового аудиту.

Відсутність керівництва: упродовж першого дня перевірки в офісі не з'явилася жодна особа, уповноважена представляти інтереси фірми та надавати документи регулятору.

Законодавчі наслідки: оскільки така поведінка унеможливлює державний нагляд, згідно із профільним законом про фінансові послуги, НБУ автоматично анулює ліцензію порушника.

Рішення Нацбанку набирає чинності з дня доведення його до відома компанії, тобто у день офіційного надсилання документів поштою.

Нагадаємо, НБУ застосував заходи впливу до фінансових компаній "Фалькон" та "Фінвей". Тоді одну з організацій оштрафували за порушення профільного законодавства, а іншу зобов’язали терміново усунути проблеми з капіталом задля захисту коштів клієнтів.