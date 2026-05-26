Нацбанк аннулировал лицензию финансовой компании за отказ в проверке

Национальный банк Украины принял решение отозвать лицензию на осуществление деятельности у одной из отечественных финансовых компаний. Организация потеряла право предоставлять услуги по факторингу, а также выдавать кредиты в денежном выражении и банковских металлах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение регулятора.

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ принял 25 мая 2026 года в отношении ООО "Сити Фин Альянс".

Причина строгого наказания

Основанием для применения крайней меры влияния стал срыв плановой инспекционной проверки, которую Нацбанк пытался провести в апреле этого года.

Как зафиксировали нарушение:

Саботаж инспекции: представители НБУ зафиксировали факт отказа компании в проведении планового аудита.

Отсутствие руководства: в первый день проверки в офисе не появилось ни одно лицо, уполномоченное представлять интересы фирмы и предоставлять документы регулятору.

Законодательные последствия: поскольку такое поведение делает невозможным государственный надзор, согласно профильному закону о финансовых услугах, НБУ автоматически аннулирует лицензию нарушителя.

Решение Нацбанка вступает в силу со дня доведения его до сведения компании, то есть в день официальной отправки документов по почте.

Напомним, НБУ применил меры влияния к финансовым компаниям "Фалькон" и "Финвей". Тогда одну из организаций оштрафовали за нарушение профильного законодательства, а другую обязали срочно устранить проблемы с капиталом для защиты средств клиентов.