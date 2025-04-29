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НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів: додано п’ять нових кейсів

чоловіки, документи
НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів. / Freepik

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п’ять кейсів. Всього наразі в переліку знаходиться понад 433 scam-проєкти (від англ. scam - афера, обман).

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Серед нових сумнівних інвестиційних проєктів:

  • Livaxxen; 
  • BTCMiner; 
  • CoinMall; 
  • Raise My Funds; 
  • NSBroker.

Регулярне оновлення списку є частиною важливого напряму роботи НКЦПФР, який спрямований на захист прав інвесторів та створення прозорого, безпечного інвестиційного середовища.

На що потрібно звертати увагу інвесторам

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:

  • великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%); 
  • відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій; 
  • агресивний маркетинг; 
  • відсутність фізичного офісу; 
  • відсутня акредитація інвестора; 
  • підозрілі або неперевірені біографії менеджерів; 
  • відсутність підписаних документів; 
  • настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих; 
  • приховування права власності.

Що таке scam-проєкт?

Scam – так називають проекти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва.

Нагадаємо, раніше НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п’ять кейсів. 

Автор:
Тетяна Ковальчук