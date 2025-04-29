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НКЦБФР обновила список сомнительных инвестпроектов: добавлено пять новых кейсов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов.
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
Среди новых сомнительных инвестиционных проектов:
- Livaxxen;
- BTCMiner;
- CoinMall;
- Raise My Funds;
- NSBroker.
Регулярное обновление списка является частью важного направления работы НКЦБФР, направленного на защиту прав инвесторов и создание прозрачной, безопасной инвестиционной среды.
На что нужно обращать внимание инвесторам
По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:
- большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
- отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий;
- агрессивный маркетинг;
- отсутствие физического кабинета;
- отсутствует аккредитация инвестора;
- подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
- отсутствие подписанных документов;
- настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
- сокрытие права собственности.
Что такое scam-проект?
Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.
Напомним, ранее НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов.