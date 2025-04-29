НКЦБФР обновила список сомнительных инвестпроектов: добавлено пять новых кейсов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Среди новых сомнительных инвестиционных проектов:

Livaxxen;

BTCMiner;

CoinMall;

Raise My Funds;

NSBroker.

Регулярное обновление списка является частью важного направления работы НКЦБФР, направленного на защиту прав инвесторов и создание прозрачной, безопасной инвестиционной среды.

На что нужно обращать внимание инвесторам

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);

отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий;

агрессивный маркетинг;

отсутствие физического кабинета;

отсутствует аккредитация инвестора;

подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;

отсутствие подписанных документов;

настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;

сокрытие права собственности.

Что такое scam-проект?

Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.

Напомним, ранее НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов.