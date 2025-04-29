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НКЦБФР обновила список сомнительных инвестпроектов: добавлено пять новых кейсов

мужчины, документы
НКЦБФР обновила список сомнительных инвестпроектов. / Freepik

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Среди новых сомнительных инвестиционных проектов:

  • Livaxxen;
  • BTCMiner;
  • CoinMall;
  • Raise My Funds;
  • NSBroker.

Регулярное обновление списка является частью важного направления работы НКЦБФР, направленного на защиту прав инвесторов и создание прозрачной, безопасной инвестиционной среды.

На что нужно обращать внимание инвесторам

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

  • большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
  • отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий;
  • агрессивный маркетинг;
  • отсутствие физического кабинета;
  • отсутствует аккредитация инвестора;
  • подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
  • отсутствие подписанных документов;
  • настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
  • сокрытие права собственности.

Что такое scam-проект?

Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.

Напомним, ранее НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов.

Автор:
Татьяна Ковальчук