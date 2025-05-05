НКЦПФР виграла суд проти товарної біржі: деталі

Касаційний адміністративний суд підтвердив правомірність дій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та визнав діяльність Універсальної товарної біржі «Контрактовий дім УМВБ» такою, що здійснювалась без належної ліцензії.

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Зазначається, що рішення щодо УТБ «Контрактовий дім УМВБ» є остаточним і не підлягає оскарженню.

Суд також наголосив на обов’язковості ліцензування діяльності з організації централізованих торгів, незалежно від виду продукції.

У висновках суду зокрема йдеться про те, що:

Визначальним для статусу організованого товарного ринку є не вид продукції, якою торгують (наприклад, газ, агропродукція чи метали), а те, як саме відбуваються торги — чи відповідають вони вимогам закону та офіційно зареєстрованим правилам біржі.

Будь-яка централізована торгівля біржовими товарами на товарній біржі вважається діяльністю на організованому ринку відповідно до чинного законодавства.

"НКЦПФР наголошує на важливості ліцензування як обов’язкової передумови легальної діяльності на ринках капіталу. Водночас закликає учасників ринку усвідомлювати ризики, пов’язані з недотриманням загальнообов’язкових норм", - йдеться у повідомленні регулятора.

Крім того, для зручності на офіційному сайті НКЦПФР створено спеціальний розділ, де можна ознайомитися з актуальними ліцензійними умовами.

Відповідно до нового закону про ринок капіталу, який набув чинності 1 липня 2021 року, всі товарні біржі мають отримувати ліцензію НКЦПФР.

НКЦПФР зупинила ліцензію товарної біржі УМВБ до кінця війни

НКЦПФР зупинила дію ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах ПАТ "Українська міжбанківська валютна біржа" (УМВБ) до дати закінчення дії воєнного стану.

ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа" засновано 1993 року постановою уряду, є частиною Групи УМВБ, до якої також належать УТБ "Контрактовий дім УМВБ", ТОВ "ФТН Монітор Україна", і є однією із чотирьох зареєстрованих фондових бірж.

"За наявною в регулятора інформацією, особи, пов’язані з кінцевими бенефіціарними власниками біржі та її правлінням, вели діяльність, на яку не мали відповідної ліцензії. Комісія зупиняє ліцензію для проведення перевірки зазначених фактів, оскільки вони можуть мати негативний вплив на роботу товарних ринків", - повідомляли у регуляторі.

УМВБ отримала ліцензію на організацію торгівлі товарами лише 24 листопада 2021 року, ставши третім ліцензованим учасником на ринку після Української енергетичної біржі (УЕБ) та Української універсальної біржі (УУБ).

У квітні цього року купівлю газу через УМВБ розпочав "Нафтогаз Трейдинг", хоча основним гравцем на цьому ринку вже декілька років є УЕБ.

Згідно даних youcontrol, кінцевим бенефіціарним власником УМВБ із значним впливом на управління є Олександр Гінзбург. Водночас заступником голови правління УМВБ є Павло Шило, який володіє 9,99% від статутного капіталу.

Гінзбург також є кінцевим бенефіціаром Універсальної товарної біржі (УТБ) "Контрактовий дім УМВБ", в якій Шило - виконавчий директор. Серед засновників УТБ - ПрАТ "УМВБ" (99,9%), що свідчить про їхню пов'язаність у частині структури власності та управління.