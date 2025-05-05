НКЦБФР выиграла суд против товарной биржи: детали

Кассационный административный суд подтвердил правомерность действий Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку ( НКЦБФР ) и признал деятельность Универсальной товарной биржи «Контрактовый дом УМВБ» осуществлявшейся без надлежащей лицензии.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Отмечается, что решение по УТБ «Контрактовый дом УМВБ» окончательно и не подлежит обжалованию.

Суд также отметил обязательность лицензирования деятельности по организации централизованных торгов, независимо от вида продукции.

В выводах суда в частности говорится, что:

Определяющим для статуса организованного товарного рынка не вид продукции, которой торгуют (например, газ, агропродукция или металлы), а то, как именно проходят торги — отвечают ли они требованиям закона и официально зарегистрированным правилам биржи.

Любая централизованная торговля биржевыми товарами на товарной бирже считается деятельностью на организованном рынке в соответствии с действующим законодательством.

"НКЦБФР отмечает важность лицензирования как обязательной предпосылки легальной деятельности на рынках капитала. В то же время призывает участников рынка осознавать риски, связанные с несоблюдением общеобязательных норм", — говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, для удобства на официальном сайте НКЦБФР создан специальный раздел, где можно ознакомиться с актуальными лицензионными условиями.

В соответствии с новым законом о рынке капитала, который вступил в силу 1 июля 2021 года, все товарные биржи должны получать лицензию НКЦБФР.

НКЦБФР остановила лицензию товарной биржи УМВБ к концу войны

НКЦБФР приостановила действие лицензии на осуществление деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах ПАО "Украинская межбанковская валютная биржа" (УМВБ) до даты окончания действия военного положения.

ЧАО "Украинская межбанковская валютная биржа" основано в 1993 году постановлением правительства, является частью Группы УМВБ, в которую также входят УТБ "Контрактовый дом УМВБ", ООО "ФТН Монитор Украина", и является одной из четырех зарегистрированных фондовых бирж.

"По имеющейся у регулятора информации, лица, связанные с конечными бенефициарными собственниками биржи и ее правлением, вели деятельность, на которую не имели соответствующей лицензии. Комиссия останавливает лицензию для проведения проверки указанных фактов, поскольку они могут оказать негативное влияние на работу товарных рынков", — сообщали в регуляторе.

УМВБ получила лицензию на торговую организацию только 24 ноября 2021 года, став третьим лицензированным участником на рынке после Украинской энергетической биржи (УЭБ) и Украинской универсальной биржи (УУБ).

В апреле этого года покупку газа через УМВБ начал "Нефтегаз Трейдинг", хотя основным игроком на этом рынке уже несколько лет является УЭБ.

Согласно данным youcontrol, конечным бенефициарным владельцем УМВБ со значительным влиянием на управление является Александр Гинзбург. В то же время, заместителем председателя правления УМВБ является Павел Шило, владеющий 9,99% от уставного капитала.

Гинзбург также является конечным бенефициаром Универсальной товарной биржи (УТБ) Контрактовый дом УМВБ, в которой Шило — исполнительный директор. Среди учредителей УТБ – ЧАО "УМВБ" (99,9%), что свидетельствует об их связанности в части структуры собственности и управления.